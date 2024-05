Inauguran la Tercera Semana Internacional de Gobierno Abierto

La tercera edición de la Semana Internacional de Gobierno Abierto, que promueve la transparencia, rendición de cuentas, la participación ciudadana y la innovación, fue inaugurada por el presidente municipal de Chihuahua, Jorge Cristóbal Cruz Russek, quien celebró los frutos del Gobierno Abierto, la importancia de los parámetros de medición, para fijar el rumbo.

“Cuando la población no se le instruye, cuando no hay preocupación porque la gente aprenda, porque incremente su cultura, es muy fácil de manipular. El problema no es que no haya gente buena, es que la gente buena es muy zacatona. Estamos ante una situación muy especial, hay que defender nuestros logros y agradezco a las personas que se han involucrado en hacer de México y de Chihuahua Municipio, uno moderno. Debemos estar muy orgullosos de ello, y contagiar al resto del estado y al resto de los mexicanos”, afirmó el alcalde Cruz Russek.

Amelia Martínez, coordinadora de Transparencia, Gobierno Abierto y Archivos, destacó que el gobierno abierto contribuye a crear puentes de diálogo entre los ciudadanos y las autoridades, privilegiando esquemas colaborativos para la resolución de conflictos.

El comisionado presidente del Ichitaip, Sergio Rafael Facio Guzmán, mencionó que una forma de combatir la corrupción, es a través de la transparencia, por lo que en esta semana de Gobierno Abierto, se culminan los trabajos que se iniciaron desde las perspectivas ciudadanas, gubernamental y del órgano garante, donde se analizan los esfuerzos por tener instituciones democráticas, que van de la mano con sujetos obligados y con la sociedad.

“No podemos desprendernos los unos de los otros en este ejercicio, que lleva más de 30 años actualizándose y preparándose para hacer frente a las malas prácticas de la administración”, afirmó el comisionado Facio.

Durante la ceremonia se transmitió un mensaje por video del comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá Méndez, quien expresó que las actividades de la Semana de Gobierno Abierto, considera temáticas como datos abiertos, uso de integración de un lenguaje ciudadano, sencillo e incluyente; participación ciudadana, innovación, entre otros.

“Les felicito a todas y a todos, por concertar una agenda que demuestra voluntad del Municipio y de todas las personas servidoras públicas que lo conforman. De la sociedad, del organismo autónomo garante de la transparencia en el estado de Chihuahua, y por supuesto, de las organizaciones de la sociedad civil, por consolidar ambientes de rendición de cuentas e innovación social, regidos por los principios de transparencia, participación y colaboración”, manifestó Adrián Alcalá.

Posteriormente, se firmó un convenio de colaboración de la Política de Datos Abiertos, del Gobierno Municipal de Chihuahua con Codeando México, AC, que representa el compromiso de promover el Gobierno Abierto, dar participación a los ciudadanos y luchar contra la corrupción.

Jaime Abraham Cerdio Moisés presentó la ponencia Hacia un estado abierto, que fue la primera actividad dentro de la Semana Internacional de Gobierno Abierto, en su tercera edición. Por su parte, Alejandra González García presentó la Política de Datos Abiertos del Gobierno Municipal de Chihuahua, de Codeando Chihuahua, quien destacó el entusiasmo de los chihuahuenses por Datos Abiertos.

“Creemos en un modelo en el que los ciudadanos no se remiten a votar y quejarse; sino que se involucran cuando algo no funciona, cuando ven que algo puede mejorar, y accionan. Nosotros venimos de ahí. Codeando somos un movimiento de sociedad civil, somos hackers, dateros, personas desarrolladoras, y somos involucrados, también. Lanzamos la primera plataforma ciudadana de datos abiertos, que se llama datamx.io, que a la fecha tiene 9 mil conjuntos de datos”, compartió Alejandra González.

Estuvieron presentes Alejandra González García, de Codeando México; comisionado presidente del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, Sergio Rafael Facio Guzmán; Amelia Martínez Portillo, coordinadora para la Transparencia, Gobierno Abierto y Archivos; Jaime Abraham Cerdio Moisés, director general de Gobierno Abierto y Transparencia, del Instituto Nacional de Gobierno Abierto y Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; Jorge Cristóbal Cruz Russek, presidente municipal de Chihuahua.

Amelia Martínez presentó el plan de Gobierno de Apertura de Datos Abiertos, que elaboró una política de datos abiertos en el Municipio de Chihuahua.