Incertidumbre en padres de familia por regreso a clases sin libros

El regreso a clases alcanzó a los alumnos de primaria y secundaria esta mañana, lo que significa un nuevo ciclo escolar, sin embargo, esta vez existe la incertidumbre en los padres de familia sobre el contenido que se les enseñara a sus hijos este primer semestres de clases, algunos se encuentran preocupados sobre el método educacional que se utilizará, mientras que otros confían en que los maestros les enseñarán lo necesario.

Esta mañana a las 8:00 en punto se cerraron las puertas de la Escuela Primaria Eloy S. Vallina, donde alrededor de mil estudiantes comienzan su nuevo ciclo escolar con Guías de Estudio ‘Me divierto y aprendo’ que compran cada año en un precio de alrededor de 300 pesos, las cuales estarán utilizando este semestre.

A muchos de los padres de familia, como la señora Adriana, no han recibido información de las escuelas sobre cómo se llevarán a cabo las clases, por lo que esperan que les den una resolución a las dudas en esta misma semana para saber qué material didáctico conseguirle a los niños, o si solo se estará utilizando la guía que compran todos los años.

María Elena Gómez, una madre de familia de un alumno de tercer año, señaló que no está de acuerdo con los nuevos libros de texto debido a que escucho que estos están llenos de faltas de ortografía y falta un libro que enseñe las matemáticas completas como se conoce, “necesitamos niños con conocimiento, no gente ignorante”, así mismo comentó “no creo que se tenga que especificar en los libros sobre las familias homoparentales” esto al no estar completamente de acuerdo sobre el contenido de la inclusión, debido a que piensa que son los tipos de temas que se deben abordar en casa, no que se empalmen con el contenido escolar.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

También comentó que se les envió una posible lista de las materias que estarían viendo en este nuevo ciclo escolar, las cuales son: Lenguajes, Saberes y pensamiento científico, ética naturaleza y sociedades, y de los humano y lo comunitario; “nada que ver con las materias base que estamos acostumbrados los padres de familia”.

Por otro lado hay padres de familia que luego de una ardua investigación y pláticas con trabajadores de la SEECH, encontraron el contenido de los nuevos libros como funcionales y mejores que el método de educación al que tantas personas se quieren aferrar. Aunque admite que al principio no estaba de acuerdo con la eliminación de otras materias.

El señor Edgar Duran, padre de un alumno de cuarto año, comentó que en una de las explicaciones que uno de los colaboradores le brindó, trataron el tema de cómo darían la educación aplicada al día a día, “matemáticas que usen al día a día”, según le informaron todas las materias serán aplicadas a la vida cotidiana para asegurar un mejor aprendizaje, “un ejemplo que me puso fue que van a salir a la cancha, van a dividir en fracciones la cancha y se pondrán a hacer quebrados”.

De igual forma, mencionó que parte de la explicación brindada por este trabajador de la SEECH fue que la parte sobre la inclusión de las diferentes sexualidades y familias es solo una pequeña parte del contenido y no un tema completo, “ellos ya lo saben, tal vez a nosotros nos tocó otra época, pero eso sería lo menos importante de los libros”.

Asimismo, hay padres de familia que piensan que desde años anteriores se ha intentado interponer ideologías, “son valores más de casa” comentó la señora Adriana, quien ha dicho que en realidad se usan más las guías en esta escuela que los libros de texto.