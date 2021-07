Incompletas, cinco de cada diez recetas en hospitales públicos

El reporte “Desabasto de medicamentos en México”, elaborado por el colectivo Cero Desabasto, señala que en Chihuahua cinco de cada diez recetas que se expiden en hospitales públicos no se surten completas, debido a que no se cuenta con el medicamento, y el panorama nacional se mantiene en esta misma tendencia, con cinco de cada diez recetas.

De acuerdo a la plataforma, en primer lugar se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con el 54% de los casos, después el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con 30%, le sigue el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) con 9% y el 7% restante corresponde a Pemex, y a subsistemas estatales.

Los problemas en la cadena de abasto de medicamentos afectan más a quienes sufren las enfermedades de mayor prevalencia como la diabetes (11%), hipertensión (8%) y artritis (2%), así como a quienes enfrentan enfermedades de alto costo como cáncer (11%), VIH (12%), fallo o insuficiencia renal (2%).

Entre las opciones que los derechohabientes toman al no encontrar un medicamento de su receta, la primera, con un 59 por ciento, es esperar a que esté en existencia, sin embargo muchos refieren que tras pasar 28 días si la receta no se surte ya no tiene validez para la misma dependencia que la expide.

La segunda opción que las personas refirieron es adquirir el medicamento por su cuenta, con un 22 por ciento de los casos, en tanto que un 18 por ciento señala que no toma el medicamento prescrito, pues no regresa a su hospital a insistir, pero tampoco lo compra con recursos propios.

De los derechohabientes de las distintas instituciones destaca que quienes más reportan desabasto en servicio público son personas de más de 58 años de edad, y son quienes refieren padecer enfermedades como diabetes e hipertensión, para las cuales requieren de un tratamiento constante, por lo que en su caso es más “notorio” el faltante.

Aunque el número de reportes recibidos depende del acceso de las personas a internet y del conocimiento que tengan de la plataforma, el colectivo Cero Desabasto subraya que los principales nosocomios deben tomar precaución para abastecerse.

El colectivo señala que el objetivo es trabajar con el personal de salud y de la mano de pacientes para exigir el derecho humano a la salud y atención médica de calidad. “Seguiremos con nuestra estrategia y reforzaremos nuestros canales de comunicación con autoridades y público en general para coadyuvar en el ejercicio plataforma cerodesabasto.org”.