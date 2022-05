Incrementa clandestinidad de personas migrantes por patrullajes militarizados

Jorge Alberto Pérez Cobos, director de la Casa del Migrante y de la asociación civil Uno de Siete Migrando, señaló que la militarización en patrullajes dentro del territorio mexicano orilla a las personas en movilidad a contratar servicios de personas alineadas con el crimen organizado para transitar hacia los Estados Unidos, lo que les pone en una situación de riesgo y precariedad.

Por su parte, Alejandro Resenda, originario del Estado de México, que transita por el territorio chihuahuense en busca de trabajo, luego de una dura experiencia en los Estados Unidos, relató su odisea y la necesidad de viajar acompañado por lo menos de dos personas, formando una fraternidad a la que llegaron sin acuerdos ni convencionalidades, sino protegerse en el camino mientras viajan para asegurar su propio bienestar ante los peligros que acechan a las personas en tránsito.

Casa del Migrante, Uno de Siete Migrando

El cruce de personas que acuden al albergue de la colonia Revolución en la ciudad de Chihuahua ha descendido, donde actualmente se atiende a un promedio de 20 personas –entre las que se incluyen niños-, siendo las nacionalidades de mayor incidencia las provenientes de Honduras, Guatemala y Haití.

“Los delitos contra migrantes se dan en un marco de tráfico de personas, no ven alternativas, y contratan a estos grupos de crimen organizado para que los puedan pasar por México hasta Estados Unidos. Esto tiene que ver con la política migratoria que tiene el Estado mexicano: básicamente se creó un ejército que es la Guardia Nacional para perseguir migrantes y esto lo que hace es que el crimen organizado tenga más oportunidades, quienes reciben miles de dólares. Todo esto es por la política militarizada”, afirmó Jorge Pérez.

En ese sentido, explicó que si hay posibilidad de coyotajes en el tráfico de personas es por la colusión que debe existir por parte de las autoridades para que esto suceda, con una cuota que les cobran a los “coyotes” para pasar a migrantes.

Lo anterior se ha visto reflejado en el número de personas que llegan a la Casa del Migrante, con una disminución de hasta un 30% a 40%; sin embargo, estimó que el flujo migratorio ha aumentado, pero en condiciones de clandestinidad y precariedad.

En el tema de migrantes nacionales, aseguró que también se ven afectados, por ser asaltados o por no tener papeles de identidad para viajar, -como quienes deben migrar por desplazamiento-, lo que provoca que a los mismos mexicanos en algún momento también se vean retenidos por personal del Instituto Nacional de Migración.

“Hay políticas discriminatorias en las que como te ven, te piden tus documentos. Es racista, discriminante”, expresó y festejó que se haya declarado como inconstitucional las revisiones fuera de los puntos de internamiento.

Uno de Siete Migrando ha cumplido seis años y en noviembre será el aniversario de la Casa del Migrante, donde se brinda atención como vestido, hospedaje, comida. También atención médica, de nutrición, legal, sicología, trabajo social, otorgado por un equipo de voluntarios nacionales e internacionales que apoyan con la atención humanitaria a las personas resolviendo necesidades específicas a cada individuo, por un tiempo prudente en el que requieran para su tránsito o para la integración en la ciudad de Chihuahua.

Esperar el tren bajo un puente

Alejandro Resenda nació hace 35 años en Nanacamilpa, en el Estado de México, de donde salió hace siete años y dejó a sus padres, a quienes espera volver a ver pronto, luego de dirigirse hacia ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, donde le prometieron trabajo para reunir lo necesario para el pasaje y volver a casa.

“Mis padres Santos y Amelia viven en el Santuario de las Luciérnagas; salí de mi casa porque andaba en problemas. Intenté pasar a Estados Unidos pero fue en vano, allá adentro me golpearon. Brinqué por donde está un cerro que dice que se lee la Biblia, por Juárez, llegué a El Paso, y me fue mal. A Chihuahua llegué apenas ayer en la mañana, gracias a estos compañeros que no me hacen nada, porque me han estado protegiendo en el transcurso de los caminos”, relató sobre sus ángeles guardianes.

De su experiencia de Chihuahua, desde el puente de la avenida Pacheco, conocido como Puente Interceramic, comentó que durante la noche que pernoctó en la capital del estado se han acercado personas generosas que les han alimentado con arroz, ensalada, burritos de frijoles, papas con chile; tacos de deshebrada, refrescos, entre otros insumos.

Para finalizar, dijo que se sentía seguro bajo el puente, porque sabía que ahí no le iban a hacer daño, además de estar en la compañía de sus compañeros protectores. “Cuídense de las personas que viajan, porque muchas veces se pueden caer del tren. Que viajen de dos a tres personas para que se cuiden entre ellos, para que logren llegar a su viaje”, concluyó.





