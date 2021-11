Incrementar participación de mujeres, entre principales retos: Yanko Durán

Para Yanko Durán Prieto, primera mujer electa consejera presidente del Instituto Estatal Electoral, uno los principales retos que asumirá es incrementar la participación de las mujeres en la vida pública y política de la entidad, al mismo tiempo sumarse a la defensa de los organismos autónomos constitucionales que en los últimos años han sido atacados por las autoridades.

Si bien había participado en la última convocatoria para ocupar una magistratura del Tribunal Estatal Electoral, no así para ser consejera del IEE, siendo en esta ocasión la única vez que se inscribió, donde salió electa presidente del también conocido Organismo Público Local Electoral.

“Yo pensaba: son cosas que le pasan a otras personas, son cosas que les suceden a personas especiales, que tienen ciertas capacidades, competencias, no participe muy convencida, pero con el gusto, la esperanza, y ya cuando me comprometí a la convocatoria, lo hice con todo, estudie, me prepare, sufrí con la entrevista con los consejeros del INE” expresó en entrevista exclusiva para El Heraldo de Chihuahua.

Celebró que la gobernadora María Eugenia Campos, la legisladora Georgina Bujanda y la magistrada Myriam Victoria Hernández actualmente estén a cargo de los tres Poderes en la entidad, además del Instituto Estatal Electoral y del Tribunal de Justicia Administrativa “Es el tiempo de las mujeres, tenemos que aprovecharlo, la oportunidad que se nos da en este momento, la coyuntura, para que se sumen más, para poder hacer, para promover reformas, promover acciones, para ocupar más cargos públicos”

El camino ha sido largo…

Con más de 15 años de experiencia como servidora pública, Yanko Durán Prieto, inició laborando, luego de egresar de la carrera de Derecho por la UACh, litigó en varios despachos de abogados “tuve la fortuna de trabajar con muchos abogados que han sido mis maestros hasta el momento, algunos ya fallecieron, pero que valoro todas sus enseñanzas, lo más importante que ellos me dejaron o que les aprendí fue la responsabilidad y la honestidad”

Ingresó en 2005 al hoy Tribunal Superior de Justicia, donde permaneció por 11 años, inició como capturista de datos, luego de haber estado un año en el Tribunal Electoral como Secretaria de Estudio y Cuenta, “comencé desde abajo, en un puesto muy pequeño que me dejo muchas satisfacciones, sobre todo las amistades que aún conservo”

Narra su paso por las instituciones “De capturista de datos, a cubrir interinatos de actuaría en lo civil, familiar, penal, luego a Secretaria en la Presidencia, luego en la oficialía de turnos con la titularidad, luego como defensora de oficio, hasta que llegue a la dirección del Instituto de la Defensoría Pública. Mi trabajo ha sido así, he recorrido un camino muy largo, con cargos pequeños pero también cargos grandes, pienso que eso es lo que me tiene aquí, la experiencia que he adquirido en cada uno de ellos”

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Al Tribunal Estatal Electoral laboró en la ponencia del magistrado Víctor Yuri Zapata y posteriormente con la magistrada Roxana García, misma que arribo en la última convocatoria en la que también Durán Prieto concurso, al no quedar electa, continuo trabajando con la magistrada García, como Secretaria de Estudio y Cuenta.

“Soy una mujer profesionista, madre de familia, esposa, amiga, compañera de trabajo, y una mujer muy contenta de estar hoy aquí” refiere a pregunta expresa ¿Quién es Yanko Durán?.

Primera mujer electa presidente del IEE

No tengo palabras para transmitir la felicidad y orgullo que eso me da –dijo- a nivel personal, es una satisfacción enorme, pero como mujer, como representante de las mujeres, espero no ser la única, no solo en este órgano, ahora que la gobernadora es mujer, aquí en el IEE, la titular del Tribunal de Justicia Administrativa, yo espero que sigamos ocupando más puestos de estos niveles y de elección popular, comentó.

Enfatizó en que “es un orgullo muy grande, eso me compromete y me cree en la responsabilidad de desarrollar un buen trabajo y desempeñarme adecuadamente, porque represento a todo el grupo de mujeres que quieren y que por razones históricas, siempre nos topamos con muros y obstáculos, me obliga a tener un buen desempeño, para evidenciar que somos capaces de hacer bien nuestro trabajo, trabajo que por lo general han desempeñado hombres”

Yanko Durán solo había participado en una convocatoria para concursar por una magistratura del Tribunal Estatal Electoral, y nunca para ser consejera del IEE, pues pensaba que este tipo de puestos eran para personas “especiales, que tienen ciertas capacidades, competencias” pero que cuándo fue animada por varios, entre ellos la magistrada Roxana García, y al darse cuenta que ya contaba con la suficiente experiencia, se preparó, estudio y finalmente compitió. Para ella la entrevista con los consejeros del INE, Lorenzo Cordova, Ciro Murayama, Norma de la Cruz y Adriana Favela, fue una experiencia muy difícil, pero enriquecedora.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

A casi un mes de haber asumido, refiere que el IEE es un órgano muy fortalecido, solido, que lo demostró en este último proceso electoral, a pesar de las vicisitudes que se vivieron al interior del organismo “la lamentable perdida del consejero Arturo Meraz, la presidencia provisional, luego el presidente Zapata, luego regresa la presidencia provisional, a pesar de todo, los resultados ahí están a la vista, no necesito decirlos yo, encuentro un órgano muy fortalecido”.

Derecho electoral, apasionante

Con experiencia en el ramo de lo civil y mercantil, la consejera presidente recuerda que su primera incursión en el derecho electoral fue cuando trabajaba en el despacho del entonces magistrado electoral José Rodríguez Anchondo quien le dijo que había una vacante en la ponencia de la magistrada electoral Rosa María Gutiérrez Pimienta “yo estuve renuente, decía: electoral, es algo muy novedoso, algo donde no hay muchos abogados que se dediquen a la materia electoral, hay poca gente que litiga, no hay litigio estratégico, yo siempre estado en lo civil y mercantil”

Por diferentes circunstancias se alejó del Tribunal Electoral, luego la invitan de nuevo con el magistrado Victor Yuri Zapata para integrarse “y necesitaba en sus palabras una persona que conocería el derecho electoral, dije sí, no puedo desaprovechar la oportunidad, es una materia que tiene mucha importancia, vale la pena involucrarse, me gusta mucho el área jurisdiccional pues es donde yo me he desempeñado, es la materia más importante porque es donde nace y organizan las personas que dirigirán la vida pública, política del país, la democracia”