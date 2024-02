Indignación en gremio: Así fue la agresión armada vs transportista que desató protestas

Decenas de transportistas tomaron la tarde ayer la carretera Chihuahua a Juárez en protesta por el ataque armado contra un compañero del gremio que se debate entre la vida y la muerte luego que fuera asaltado y baleado en esa rúa.

Víctor Gutiérrez es el conductor de un tráiler que está internado de gravedad en el Hospital 66 del IMSS en Ciudad Juárez, tras ser el blanco de un ataque perpetrado al tiempo que se llevaba a cabo una reunión entre líderes transportistas y Guardia Nacional para analizar precisamente la inseguridad en carreteras.

“La delincuencia viene escalando desde el sur al norte, y ahorita ya la tenemos en Durango, en la puerta del estado y debemos prevenir”, expresó apenas el martes pasado el delegado de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, Édgar Olivas, ante la preocupación de que la inseguridad contra transportistas alcanzara pronto a las carreteras de Chihuahua.

Agresión armada

El transportista se encuentra gravemente herido luego de que la tarde de ayer fuera baleado por cuatro sujetos en la carretera Chihuahua-Juárez, hecho que movilizó a decenas de integrantes del gremio, quienes bloquearon dicha ruta a la altura de la caseta de Sacramento, en una protesta dirigida por el delegado de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), Édgar Olivas y el activista Julián LeBarón.

El chofer identificado como Víctor Gutiérrez fue el blanco de un asalto alrededor de las dos de la tarde de ayer en la localidad de Moctezuma, en el municipio de Ahumada. Según informes preliminares, fue baleado a un lado de la cinta asfáltica y se encuenta en delicado estado de salud, lo que generó una ola de indignación entre el gremio.

De acuerdo con testigos, la víctima fue perseguida por cuatro sujetos que viajaban a bordo de una Ram blanca hasta el kilómetro 172, donde finalmente el chofer detuvo su marcha y donde fue encontrado malherido por otros conductores que le brindaron apoyo; minutos después fue trasladado a la Clínica 66 del IMSS en Ciudad Juárez, para ser atendido.

En redes sociales, en chats de transportistas, fue difundido un video en el que se observa a Víctor Gutiérrez tendido en el suelo en medio de un charco de sangre, pero aún consciente, mientras otro hombre intenta brindarle auxilio.

Los manifestantes advirtieron que el bloqueo en la carretera federal no se levantaría hasta que se haga justicia y se garantice la seguridad del gremio y en general de toda la población que circula por las carreteras del estado. Fue así por lo menos hasta el cierre de esta edición.

Julián LeBarón dijo en el sitio de la protesta que ésta no sólo buscaba justicia para Víctor Gutiérrez, sino también era para enviar un mensaje contundente sobre la urgente necesidad de abordar el problema de la violencia e inseguridad que aqueja a la región.

La Asociación Nacional Transportista (Antac) emitió un comunicado en el que condena enérgicamente el atentado contra Gutiérrez y exige acciones contundentes por parte de las autoridades. "La inseguridad y la violencia deben terminar ya", expresaron en el comunicado. Además, hicieron un llamado a que se detenga a los responsables de la agresión armada y se implementen medidas efectivas para prevenir futuros incidentes similares.

Reunión de seguridad

Paradójicamente, el asalto a mano armada ocurrió casi al mismo tiempo que se desarrollaba una reunión entre Conatram, Secretaría de Gobernación federal (Segob) y Guardia Nacional (GN), en la cual se trataron precisamente temas de seguridad para el gremio, llegando a una serie de acuerdos entre los que destacan la eliminación de retenes y vigilancia continua.

En el encuentro, el gremio de choferes fue representado por el delegado en el estado de Chihuahua de la Conatram, Édgar Olivas, quien aseveró que estarán al pendiente de todos y cada uno de los puntos del pliego petitorio que fue recibido por las autoridades federales.

Entre las prioridades de los transportistas está la habilitación de paraderos seguros para que puedan descansar de las largas jornadas de viaje.

También la vigilancia continua por parte de la GN, con personal capacitado y unidades suficientes en carreteras, así como la habilitación de una línea telefónica exclusiva para la denuncia de robos. Además solicitaron la eliminación de los retenes en las carreteras federales.

Otro punto consistió en aclarar y regular los seguros en autopistas, ya que es complicado que les paguen los siniestros, además de regular los seguros respecto al transporte de carga en sus tarifas y el pago en tiempo de siniestros.

La regulación de las grúas fue otro de los asuntos que abordaron, para lo que se pidió la intervención de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como revisar a los ministerios públicos para que apliquen la devolución de las unidades puestas a disposición por cualquier situación.

Dicho encuentro, llevado a cabo con Héctor Aguilera Brenes, en calidad de representante de la Secretaría de Gobernación en el estado de Chihuahua, fue celebrado en el cuartel de la Guardia Nacional, en la capital del estado.

Durante el encuentro, Julián LeBarón y Édgar Olivas expresaron que no era posible que a la par que estuvieran en una reunión de seguridad, un compañero transportista fuera agredido en una carretera. "Si no es ahorita ya no nos van a hacer caso", expresó Julián LeBarón a la par de que empezaban a convocar a transportistas al cierre de carreteras, bajo el argumento de que si no empezaban con las movilizaciones por parte de la sociedad, la autoridad no haría nada al respecto.

Apenas el martes pasado, Olivas expresó su preocupación porque la inseguridad contra transportistas alcanzara pronto a las carreteras de Chihuahua.