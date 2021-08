Infiltró “el Jaguar” a todas las policías

El secretario de Seguridad Pública en el estado de Chihuahua, Emilio García Ruiz, admitió que el presunto líder criminal Francisco A.M., “el Jaguar”, uno de los objetivos prioritarios para el estado, tiene infiltradas todas las corporaciones de seguridad, incluso la misma que él dirige, por lo que pidió que sea investigado dentro de cada uno de los organismos de seguridad, incluso en la Secretaría de la Defensa Nacional.

El 5 de agosto, en las calles Benito Juárez y 5 de Mayo, la Fiscalía General del Estado aseguró una manta que era firmada por un supuesto sargento y tropa anónimos, que denunciaron la filtración del presunto líder de la Gente Nueva del Jaguar en las filas de la Sedena para brindar protección y estar en coordinación con este grupo criminal.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:00 horas, cuyo mensaje estaba dirigido al 35° Batallón de Infantería, a través del Coronel de Infantería Adolfo Rodríguez Alcatraz, así como a la V Zona Militar, sobre supuestos nexos entre elementos que han estado colaborando para el grupo que dirige “el Jaguar” en la zona noroeste del estado.

Por estos hechos, el secretario Emilio García Ruiz dijo que no se le puede dar veracidad a una manta que hace tales afirmaciones, pero al igual deberán investigar para ver si es real que pertenecen y colaboran con agrupaciones criminales, por lo que aseguró que la misma Sedena será quien debe tomar la investigación interna, ya que ellos sólo pueden corroborar la información pero no pueden tener alguna intervención.

“Tenemos información de inteligencia que marca que el tipo tiene infiltradas las corporaciones, pero no sólo una parte, tiene gente hasta en el interior de nosotros mismos, entonces no tenemos la precisión de saber nombre y apellido, pero es algo que llama la atención, no damos credibilidad a una manta, debe ser investigado en cada una de las corporaciones, le tocará a Sedena hacer lo propio”, insistió.

En agosto de 2019, la FGE detuvo a todos los agentes de la Policía Municipal de Madera, por obstruir las labores de seguridad de los agentes investigadores, luego de que estuvieran a punto de capturar a Francisco A. M., “el Jaguar”, pero al intervenir, lograron darle tiempo para que escapara del lugar.

De acuerdo con el parte oficial difundido por el gobierno del estado, fue que al momento de intentar capturar al Jaguar, en el poblado de la Mesa del Huracán en Madera, los agentes municipales de ese municipio arribaron al lugar y encañonaron a los agentes estatales, investigadores y castrenses para que se retiraran del lugar, pero en cambio lograron ser desarmados y detenidos.

Por otra parte, en la supuesta denuncia anónima que colocaron ayer en una manta en el municipio de Nuevo Casas Grandes, se dio a conocer que al menos tres sargentos, dos capitanes y un cabo fueron acusados de presuntamente colaborar y la forma en que trabajan con este grupo criminal, sin embargo se reservó la información para guardar la presunción de inocencia.

El supuesto sargento, que detalló la red de infiltración que existe en el Ejército, detalla la forma en que cada uno de los seis colaboradores trabajan y operan en diversas comunidades, pues según refiere él se encontraba destacamentado en Madera meses atrás.

La Fiscalía General del Estado se hizo cargo de recuperar la manta y hacer los reportes correspondientes de los hechos para seguir con las investigaciones pertinentes, así como demás evidencia pericial, que fue asegurada para obtener mayor información al respecto y de los presuntos denunciantes.