Inflación repercute en salud: aumenta hasta 16% precio de medicamentos

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, reportó al cierre de septiembre un aumento de hasta 16 por ciento, respecto a septiembre de 2021, en los medicamentos más demandados, y entre éstos, los que se utilizan para hipertensión y diabetes, presentan el mayor incremento.

Por ejemplo, la caja con 28 tabletas de Micardis Plus, utilizado para hipertensión, tenía un costo de 1,067 pesos en septiembre de 2021, y ahora se encuentra en 1,245 pesos. La caja de Dimefor-G con 30 tabletas, para tratar la diabetes, tenía un costo de 272 pesos en septiembre de 2021, y el mes pasado cerró en 305.4 pesos, es decir aumentó 12 por ciento. El Enaladil (para hipertensión) con 10 tabletas, pasó de 217 a 246 pesos, respectivamente, un aumento de 13.3 por ciento.

Sin embargo no sólo el medicamento para enfermedades crónicas aumentó, pues se reporta un aumento desde analgésicos; la caja de Actron pasó de 88 a 97 pesos entre 2021 y 2022, lo que significa un 10 por ciento más; la caja de antibiótico como el Amplirón con 12 comprimidos aumentó 7.5 por ciento, al pasar de 238 a 256 pesos.

Las marcas “tradicionales“ registran un alto costo no sólo por tratarse de biológicos para enfermedades más graves, o crónicas, sino porque además todavía no existe competencia símil, sin embargo hay personas que prefieren adquirir las marcas comerciales en medicamento que no requiere receta médica, y en estos como en los genéricos se reporta un aumento, que también es rebasada, en ocasiones por algunos negocios que varían sus precios, o bien, manejan un “sobre precio” para entonces ofrecer descuentos, cuando en realidad son los precios acorde a lo que otros negocios ofrecen.

Otros medicamentos de uso común, que reportan aumento son los expectorantes, por ejemplo, el Mucosolvan pasó de 238 pesos a 256.3 o el Tukol, del mismo tipo, (expectorante), en jarabe se elevó de 96 a 113 pesos.

Los antigripales de marcas comerciales como Tabcin de 12 cápsulas aumentó de 67 a 71 pesos, y el XL-3 (antigripal) con 12 cápsulas, de 49 hasta 54 pesos. El Tempra, para dolor y fiebre, con 12 cápsulas, se vendía en 46.5 y pasó a 57 pesos. El Treda, para diarrea, con 20 tabletas, de 137 a 149 pesos.

También genéricos...

El aumento de precios en medicamento de todo tipo se registra no sólo en el de patente, pues en un sondeo realizado en farmacias de la ciudad se constató que el medicamento genérico o similar, reporta un alza de 2021 a 2022.

En estos negocios se informó que lo que más se vende es medicamento desinflamante como ibuprofeno, cuyo costo pasó de 28 a 32 pesos la caja, en caso de tratarse de cápsulas de 600 miligramos. Lo mismo ocurre con el ketorolako, recetado para dolor, cuyo costo pasó de 36 a 39 pesos. El antibiótico genérico como la Amoxicilina subió su precio de 91 pesos a 119 pesos.

En este tipo de medicamento que anteriormente se vendía en farmacias específicamente dedicadas a ofertar los que no son patente, se puede observar que las mismas farmacias que venden medicamento de farmacéuticas con los precios más altos, también han sacado a la venta su marca propia.

Al menos en medicamento “básico” o bien, que no requiere receta médica, se encuentra prácticamente de todo, desde antihistamínicos, analgésicos, antidiarreicos, hasta suplementos para bajar de peso, o vitaminas en distintas presentaciones. Todos éstos reportan un aumento de al menos uno a tres pesos, respecto al año previo, a septiembre de 2022.