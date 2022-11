Inicia audiencia de exfiscal Francisco G; le imputarán el delito de tortura

La audiencia del exfiscal Francisco G. quien fuera encargado de gran parte de los casos jurídicos en contra de ex uncionarios duartistas, inició con poco más de una hora de retraso, en la cual se le imputará el delito de tortura, según se anunció de manera preliminar.

El caso estará a cargo de la juez de control Hortensia García Rodríguez, quien mediará la audiencia mientras que las agentes del Ministerio Público dan lectura a los expedientes de prueba con los que pretendan acreditar las acusaciones que se le imputarán.

Chihuahua Una sola persona no cometió el delito de tortura, hay más involucrados: Exauditor

De acuerdo a la causa penal 3176/2022, el imputado Francisco G. es acusado haber realizado actos de tortura entre los años 2017 y 2018, cuando se desempeñaba como Ministerio Público.

Una vez iniciada la audiencia, el abogado defensor Alfonso Pérez Galindo, solicitó un receso de dos horas para dar lectura de un tomo de documentos que recién le fue entregado al acusado y sus defensores, esto con el objetivo de que puedan leerlo y conocerlo.

La juez Hortensia García, calificó como prudente dictar un receso de dos horas, para que se le pueda dar lectura al tomo, mismo que describieron como bastante voluminoso.

El equipo defensor está integrado por los abogados Alfonso Pérez Galindo, Sandra Pamela Medina Santillanes, Carlos Octavio Torres Maldonado y Miriam Cristina Miramontes.

La audiencia inicial se reanudará a las 12:30 horas, y será cuando las agentes del MP, Georgiana Martínez Martínez y Erika Alvidrez Quiñonez, le informen al imputado, los delitos por los que se le acusan.

Cabe mencionar que varios ex funcionarios denunciaron haber sido víctimas de tortura durante sus procesos jurídicos llevados a cabo en la administra estatal encabezada por Javier Corral; algunos de los denunciantes son el ex auditor superior Manuel Esparza, el ex secretario de Educación, Marcelo González y el ex sindicalista del SNTE, Alejandro Villarreal, entre otros.