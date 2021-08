Inicia ciclo escolar con trabajo docente y limpieza

Los docentes y directivos están contentos de regresar a las aulas, sin embargo también están temerosos de un posible contagio masivo, pues si bien ellos están inmunizados, los alumnos no. Hoy dio inicio el ciclo escolar 2021-2022 poniendo manos a la obra en los planteles escolares.

El profesor Martin Roberto González días de quinto A de la Escuela Primaria Primero de Mayo comentó que le da gusto regresar al centro escolar, de regresar al contacto presencial con los estudiantes y compañeros, sin embargo se tiene incertidumbre acerca de los contagios.

Este regreso a clases presenciales de manera escalonada se da en medio de un incremento de casos de contagio a causa del virus SARS CoV2 y la enfermedad Covid-19, por lo que la incertidumbre se hace patente en la comunidad escolar. Se van a tomar las medidas sanitarias y de precaución necesarias para que tanto alumnos, maestros y padres de familia tengan un buen regreso.

Por su parte la maestra Rosario Mariñelarena dijo sentirse muy contenta del inicio del ciclo escolar debido a que se tendrá de manera presencial a los niños, sin embargo no deja de tener temor debido a que los niños no están inmunizados, “Sabemos que las cepas vienen más contagiosas y están atacando a nuestros niños, por ello me siento con temor pero también con la seguridad de estar al pendiente para que todos estemos salvaguardados”.

La maestra Eunice Pérez Ruelas, directora de la Escuela Primero de Mayo 2534 destacó que este regreso es totalmente diferente, tanto para maestros como administrativos, con algo de incertidumbre, viendo día a día las indicaciones que nos hacen llegar la autoridad educativa.

Además están trabajando para brindarles a los padres de familia un ambiente de confianza y la manera que se pueda garantizar el servicio de calidad y seguridad

“Estamos contentos de poder estar con los niños en contacto presencial y apoyándolos”.