Inicia entrega de boletos para “La golondrina y su príncipe”: Ya casi se agotan

Inició puntualmente a las 08:00 horas tal y como estaba programada la entrega de boletos para disfrutar gratuitamente el espectáculo “La golondrina y su príncipe”, es de destacar que antes de abrir todos los puntos donde se están entregando los accesos ya había largas filas para obtener una entrada, las cuales se están agotando, ya que varias personas no alcanzaron para ver la función en el día que deseaban, esto en el Teatro de los Héroes.

Los puntos de entrega son los siguientes: Teatro de los Héroes, que se ubica en la avenida División del Norte 2301, colonia Altavista; Feria de Santa Rita que se localiza en Francisco Portillo 1829, colonia Villa Juárez; Casa Chihuahua que se encuentra en calle Libertad 901, zona Centro; Centro Comunitario Villa Juárez, calle Tercera, colonia Villa Juárez.

Local Foro del Arte de Chihuahua se manifiesta por inversión en “La golondrina y su príncipe”

Foto de: Silvia Solís | El Heraldo de Chihuahua

Así como el Centro Deportivo Tricentenario, avenida Homero 330, colonia Revolución; Teatro de la Ciudad, calle Ojinaga 106, zona Centro; es de mencionar que algunos ciudadanos llevaron hasta sillas para esperar cómodamente en la fila y recibir los dos boletos que se pueden dar por persona, los cuales ya se están acabando para las funciones de este fin de semana.

Entrega de boletos para "La golondrina y su príncipe" / Foto de: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

El escenario donde se desarrollará show será en el parque El Palomar el cual estará dividido en 4 secciones: Golondrina (azul), Príncipe (amarillo), Búho (rojo), Oscar Wilde (verde), asimismo es de mencionar que los adultos mayores (+75) y personas con discapacidad, pueden solicitar boletos en la sección Golondrina y Príncipe, donde habrá filas especiales (A y F) con acceso previo al foro con 1 acompañante.

Entrega de boletos para "La golondrina y su príncipe" / Foto de: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Si no alcanzaste boletos esta semana los interesados pueden acudir a la siguiente semana en los puntos mencionados, o acudir el día de la función a la fila única de espera que estará abierta desde las 6 de la tarde para esperar si hay lugares disponibles, cabe aclarar que al estar en la fila única no garantiza el acceso al área del foro, la disponibilidad está sujeta a personas que de último momento no asisten a la función.

También se podrá disfrutar del espectáculo en la zona libre, sin acceso controlado (zona rosa), con pantallas LED a espaldas del foro (abierta desde las 6 de la tarde), o bien situarse en la zona de la velaria.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!