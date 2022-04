Inicia IMSS Chihuahua vacunación intensiva contra Covid-19

A partir de este lunes y hasta el 30 de abril, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Chihuahua estará aplicando la vacuna de AstraZeneca contra el virus SARS CoV2.

Lo anterior como parte de la campaña intensiva de vacunación contra la Covid-19, los derechohabientes pueden acercarse a las Unidades de Medicina Familiar (UMF) y hospitales del estado.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

De acuerdo con el titular del IMSS en Chihuahua, doctor Arturo Daniel Bonilla y Calderón, informó que los horarios de aplicación serán de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 horas.

El doctor Bonilla y Calderón destacó que esta acción forma parte de las medidas extraordinarias que realiza la Institución, en el marco de colaboración institucional con las autoridades de salud en esta contingencia sanitaria.

Se informó que el biológico se aplicará a la población mayor de 18 años que no haya recibido alguna dosis contra esta enfermedad, aquella que requiera completar su esquema o recibir el refuerzo de la tercera dosis.

Foto: Cortesía | Imss

En ciudad Juárez, la aplicación será en las UMF No. 46, No. 56, No. 61, No. 34, No. 47 y No. 67.

En Chihuahua, se aplicará en el Hospital General Regional (HGR) No. 01, “Morelos”; en la UMF No. 2; en la UMF No. 4; en la UMF No. 33; en la UMF No. 44; y en la UMF No. 69.

También en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 11, en Delicias; el HGZ No. 23, en Hidalgo del Parral; en HGZ No. 16, en Cuauhtémoc; en la UMF No. 24, en Jiménez, y la UMF No. 54, en Nuevo Casas Grandes.

Foto: Cortesía | Imss

Del mismo modo, puntualizó que las y los trabajadores de Enfermería y del área médica del IMSS han participado activamente en la aplicación de los biológicos contra la COVID-19 en la entidad, a quienes reconoció públicamente su trabajo y esfuerzo.

Finalmente, en las unidades médicas se mantendrán las medidas de higiene para evitar el contagio, como lavado frecuente de manos, uso correcto de cubrebocas y sana distancia para evitar el riesgo de enfermar.