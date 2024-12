¡Inicia la magia! Encabeza Maru Campos el encendido del árbol de Navidad en la Plaza del Ángel

La gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, encabezó la ceremonia del encendido del árbol de Navidad, instalado de la Plaza del Ángel, con un hermoso espectáculo de drones, cañones de confeti, robots en zancos iluminados con luces LED, y miles de chihuahuenses que se congregaron para vivir la experiencia del inicio de las fiestas decembrinas.

"Con el corazón lleno de esperanza y amor, el Gobierno del Estado les invita a disfrutar a partir del 3 de diciembre al 12 de enero, totalmente abierto y gratuitos: el tobogán de hielo, sillas voladoras y el Parque Veneciano, que cuenta con dos resbaladeros de hielo para caer en cama de nieve, para los niños pequeños", invitó Maru Campos a las atracciones instaladas sobre la Plaza del Ángel.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Además, invitó a disfrutar de la la pista de patinaje de hielo, que sí tendrá costo.

"Vamos a pensar en Chihuahua, en la familia, en el amor. Vamos a vivir la navidad. Empezamos con prender el árbol", expresó la gobernadora Campos Galván, mientras miles de gargantas acompañaban el conteo del 10 al 1, acompañado en forma gráfica, a través de las mega pantallas.

Posteriormente, el árbol quedó encendido y papelitos de colores llenaron el cielo, en ambiente lleno de magia y alegría.

Deleita espectáculo de drones a chihuahuenses

Hermosas formaciones de luces con drones iluminaron el costado norte de la Plaza del Ángel, previo al encendido del árbol navideño.

Inició con la formacion de un cuadrado, lo que causó expectación entre el público.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Luego se formó un copo de nieve con luces azules y blancas. También un trineo con renos café, rojo y amarillo. Siguió la estrella fugaz azul, roja y dorada; una bella esfera verde, roja y azul, con moños dorados. Un muñeco de nieve, mientras devlas b9cinas de sonido, se oía la música de Mariah Carey, con el tema 'All I want for christmas is you'.

También se escuchó la voz de Luis Miguel con la canción 'Santa Clós llegó a la ciudad', mientras los drones se desplegaban en formación de flor de noche buena, campanas navideñas, Santa Clós, un regalo, y bastones de caramelo.