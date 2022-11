Inicia la recaudación de juguetes por Nochebuenas en Desarrollo Urbano

Decenas de familias han acudido hasta las instalaciones de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno Municipal para canjear juguetes nuevos por plantas de ornato, principalmente Nochebuenas, para beneficiar a niñas y niños en situación vulnerable esta Navidad 2022.

La recaudación se realiza en el marco de la campaña ‘Cambia un juguete por una planta’ del Gobierno Municipal de Chihuahua, en la que se otorgarán más de mil plantas de Nochebuenas, Julietas y Lenguas de Suegra, entre otras plantas de temporada, a cambio de un juguete nuevo, no bélico, que no use pilas, y que pueda darle una ilusión de recibir un obsequio a una niña o niño de condición vulnerable.

El horario de recepción es de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, en la calle Presa Chuvíscar número 1108, en la colonia Campesina Nueva, y que concluirá el 20 de diciembre de 2022.

En el lugar se observan plantas de diferentes tamaños, siendo las noches buenas de tamaño grande las que tienen una mayor demanda.

En la presentación de la campaña, la directora de Desarrollo Urbano y Ecología destacó que con esta campaña que este 2022 llega a su tercera edición, se busca procurar no nada más una bella navidad para las niñas y niños que de otra manera no recibirían un presente durante las fiestas decembrinas, sino también, asegurar un aliciente positivo en su entorno familiar.

Por otra parte, a quienes canjeen sus plantas, se les invita a cuidar y mantener en buen estado las plantas en el hogar, mismas que contribuyen en la purificación del aire, absorción de gases contaminantes, un elemento natural decorativo y en mejora del medio ambiente.

Para finalizar, DUyE reiteró el llamado para el canje por juguetes que embellezcan la navidad de las niñas y niños que serán beneficiados, y a cuidar del medio ambiente y la naturaleza, en los seres vivos desde flora hasta fauna, que cohabitan el territorio municipal de Chihuahua.