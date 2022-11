Inician Diputados análisis de reforma electoral; ratifica Reza defensa del INE

El proyecto de dictamen de reforma constitucional en materia electoral se presentó la tarde del miércoles en reunión de comisiones unidas de Reforma Política-Electoral, Puntos Constitucionales, y Gobernación y Población de la Cámara de Diputados federal y será discutido el próximo lunes 28.

El extenso documento de 934 hojas en las más de 100 iniciativas no prevé cambios a la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en abril pasado, por lo anterior la diputada federal por Chihuahua, Rocío Reza Gallegos, indicó que en la oposición se mantendrán con la postura en contra de que se atente en contra del INE.

Añadió la ex dirigente del Partido Acción Nacional, que otro factor de que no consideran necesario modificar en este momento la Constitución en materia electoral es la cercanía del proceso electoral del 2024.

"Genera desconfianza que el gobierno pretenda modificar las reglas ante un proceso electoral tan cercano, por lo que votarán en contra del planteamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el hecho de que los consejeros sean electos por voto directo y la forma de elegir a los aspirantes", añadió.

Agregó Reza Gallegos que analizarán la propuesta con detenimiento, sin embargo en caso denque no haya modificaciones, no se votará a favor de la iniciativa y de mantenerse la oposición firme no pasaría la reforma constitucional.

Por último dijo que se tiene previsto votarse en el pleno denla Cámara de Diputados el próximo lunes o martes de la próxima semana.