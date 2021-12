Iniciarán operativos vs ebrios, no será recaudatorio

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, dio a conocer que en próximos días iniciarán los operativos contra personas que conduzcan en estado de ebriedad, pero con una perspectiva distinta a la que se había operado en años pasados, con el objetivo de buscar salvaguardar la integridad de las personas y no convertirlo en un tema recaudatorio.

“Vamos a implementar los operativos antialcohol, pero no con la intención de que sea recaudatorio, porque incluso si encontramos algún conductor en este estado, y va acompañado de alguna persona que no haya consumido alcohol, podrá pasar el volante y no se les remitirá”, explicó el secretario.

Con esta medida, los conductores ebrios, en caso de ser detenidos y estén acompañados por otra persona que no haya consumido bebidas embriagantes, se les brindará la oportunidad de que cambien de conductor, a fin de que no sigan conduciendo en ese estado y con ello se eviten accidentes, así como sanciones correspondientes.

“Estamos haciendo un análisis muy claro sobre los accidentes, las zonas y todos los detalles, por ello vamos a arrancar los operativos anti alcohol, para disminuir los accidentes con otro nuevo enfoque, un enfoque más ciudadano, más preventivo y no buscamos el tema recaudatorio”, agregó el secretario de Seguridad.

Dijo que los operativos para detectar a estos conductores no se realizarán de la forma tradicional, como son los tradicionales “retenes”, sino que serán operativos móviles donde los elementos estarán circulando diferentes intersecciones para evitar que circulen conductores en estado de ebriedad.

Agregó que para garantizar estos hechos se contará con la presencia de personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como de Asuntos Internos, ya que la intención, aseguró, es transparentar los operativos y dejar de lado los fines recaudatorios que pudieran ocasionar estos operativos.

Es de mencionar que sólo el pasado fin de semana los elementos de la Policía Vial, en la ciudad de Chihuahua, llevaron a cabo el aseguramiento de 63 personas por conducir en estado de ebriedad, según el último corte que realizó la dependencia dentro de los operativos en diferentes puntos de la capital.

De igual forma, dentro de las estadísticas consultadas se generó que hubo alrededor de 167 accidentes, 23 lesionados, 5 fallecidos y 14 personas fueron consignadas a las autoridades, esto como parte de las atenciones que brindaron los elementos de la Policía Vial, durante el pasado fin de semana.

Las infracciones por conducir en estado de ebriedad van desde los 2 mil hasta los 6 mil pesos, dependiendo las condiciones o la ingesta de alcohol, que haya consumido el conductor, según las pruebas que le hagan al llegar a las instalaciones de la delegación ubicadas en el bulevar Ortiz Mena.