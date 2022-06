Inseguridad y violencia: amenazas que enfrentan maestros y médicos en la zona serrana

En al menos nueve municipios de la zona serrana, médicos y maestros se enfrentan a un contexto de inseguridad, pues además de la lejanía y difícil acceso, existe presencia delictiva que en muchos casos llevan a los profesionistas a rechazar las plazas.

De acuerdo a la Subsecretaría de Educación Básica, los municipios con más eventos relacionados con la inseguridad, son Madera, Guerrero, Moris, Ocampo, Uruachi, Chínipas, Guazapares, Urique, y Guadalupe y Calvo.

Por su parte, el vicepresidente del Colegio de Médicos de Chihuahua, Jesús Lozano, señaló que las condiciones que se ofrecen en muchas de las plazas dejan a los médicos vulnerables y expuestos a un clima de inseguridad.

Señaló que en comunidades de la zona serrana, es frecuente que los médicos se ven obligados a atender a pacientes tras algún enfrentamiento armado, ya que además de su compromiso por salvar vidas, existe la amenaza de los delincuentes, e incluso ha habido casos en que no se dispara contra los médicos, pero al estar en medio de enfrentamientos, resultan lesionados e incluso ha habido muertes.

“Sabemos que en los municipios alejados, en los que es muy necesario un médico, pero también es necesario que se cuide a los médicos, porque no podemos estar trabajando de una forma en que en pro de nuestro heroísmo, y en contra de nuestra seguridad”

Agregó que además, los médicos no se van a vivir a estos lugares solos, sino que se llevan a sus familias, lo que también es un factor de gran desventaja pues está en riesgo toda la familia.

El vicepresidente del Colegio de Médicos, agregó los municipios en que impera el clima de violencia son los que están alejados de la zona serrana, ya que no existe una buena cobertura de corporaciones policiales, incluso, a partir de cierta hora ni siquiera es posible salir a la calle.

Señaló que esta realidad, es la razón por la que muchos profesionales de la salud no aceptan las plazas en zonas alejadas. Además, afirmó que la inseguridad no solo se presenta en municipios alejados, sino también en las periferias de Chihuahua capital y Juárez, donde no sólo impera la inseguridad sino que también se enfrentan a la falta de material para trabajar, en algunos lugares incluso, no hay jeringas o gasas, lo que es necesario para una curación básica.

A su vez, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 8, informó que la zona serrana sigue representando un riesgo para los maestros, pese a los esfuerzos de la autoridad de garantizar seguridad.

Agregó que la violencia es un tema al que se debe dar especial atención, ya que los maestros han llegado a ser víctima de violencia verbal o física, por lo que la organización sindical, afirmó que está muy al pendiente de cualquier evento de este tipo, para tomar cartas en el asunto y dar seguimiento.

El SNTE Sección 8, dio a conocer que en las zonas de la serranía, se enfrenta además una situación difícil de acceso, y en algunos casos, los maestros usan incluso avioneta o contratan transporte aéreo para llegar a los centros de enseñanza, lo que agregó da gran muestra de su vocación por la enseñanza.

Cabe señalar, que cuando un maestro egresa de una institución formadora de docentes, hace un examen para llevar a cabo su servicio social, y con base en el puntaje de cada aspirante se hace una lista de prelación, y los maestros deciden a donde desean ir a dar clases. Si bien el primer año están de manera fija en este lugar, para el siguiente ciclo escolar son sometidos a una reasignación.

Cumplimos con la cobertura y buscamos la excelencia: Subsecretario de Educación Básica

El subsecretario de Educación Básica del Estado, Prof. Lorenzo Parga, informó que es innegable que existen zonas en las que general, los habitantes se enfrentan condiciones difíciles, pero señaló que la actual administración está enfocada en atender esta problemática.

Señaló que en los últimos dos años, no se han registrado eventos mayores (muertes) a consecuencia de la inseguridad.

De igual manera, indicó que se cumple con lo que marca la Constitución que es dar cobertura y se trabaja en lograr la excelencia.

Indicó que la gobernadora María Eugenia Campos, está muy al pendiente de este tema, e incluso, el secretario de Educación y Deporte Javier González Mocken, ha tenido acercamiento con corporaciones de seguridad.

A esto, afirmó, se suma el hecho de que los Ayuntamientos ofrecen todo el apoyo posible a los maestros, a quienes es de reconocérseles, la vocación de ir a donde sea necesario para cumplir con la labor de la enseñanza.

Agregó que los niños que están más necesitados de la educación están precisamente en los lugares más alejados, “y es precisamente donde la labor del maestro deja huella”.

“Debo reconocer que la mayoría de los maestros deciden irse a los lugares más complejos de Chihuahua, sabemos hay alto riesgo de inseguridad, incluso no hay acceso a condiciones de salud”. Agregó que presidentes municipales, están muy al pendiente de los maestros, porque reconocen y entienden que su labor dignifica a la sociedad”.