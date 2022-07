Insiste Coparmex en que la Guardia Nacional debe ser civil

Ignacio Manjarrez Ayub, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de Coparmex, fue claro al señalar que la Guardia Nacional debe ser de un mando civil, y ser una institución de la sociedad, a través de la Secretaria de Seguridad Pública Federal.

Recordó que desde que se buscaba crear la Guardia Nacional, el sector empresarial, incluido Coparmex, pidió que la Guardia Nacional fuera con un mando civil, y refirió que siguen con la misma idea.

“La Guardia Nacional tiene que ser una institución de la civil, no militar, para eso ya tenemos al Ejercito, a la Marina, que desgraciadamente están cubriendo otras labores que no son las propias de sus encomiendas, y de lo cual no estamos de acuerdo tampoco, pero la Guardia Nacional entiéndase que es policías civiles dependientes del Gobierno Federal, lo que era la policía federal; sí necesitamos que se fortalezca como una institución de la sociedad”, recalcó.

Insistió que lo que es la Guardia Nacional debe ser de un mando civil, y ser una institución de la sociedad, a través de la Secretaria de Seguridad Pública Federal, y en ese sentido, tener a nivel federal una autoridad.

“Las fuerzas armadas son harina de otro costal y desgraciadamente ahorita están cumpliendo labores que no le corresponden”, añadió.

Es de mencionar que el tema tomo fuerza luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los Gobernadores que convenzan a sus diputados federales para que aprueben la reforma constitucional que enviarán a la Cámara de Diputados para que la Guardia Nacional pase a ser parte de la SEDENA, bajo el argumento de que “la institución quede en buenas manos” y sea una institución que perdure por años.