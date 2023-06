Insta Marco Bonilla que se privilegie el interés general de los chihuahuenses

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza, informó que será el jueves 22 de junio cuando se realice la audiencia constitucional por el caso del proyecto de construcción del Relleno Sanitario Mápula, por el cual se han emitido siete amparos y una suspensión definitiva.

“Estamos valorando las opciones, como les digo, tenemos la plena certeza que no habría daño al medio ambiente, de ninguna manera; si no, de todas maneras, estamos comenzando a trabajar para buscar alguna otra opción", afirmó Marco Bonilla.

Mencionó que en el tema de la suspensión definitiva es que hasta en tanto no se resuelva en la audiencia constitucional del día 22, no se puede efectuar ninguna obra; y explicó que para efectos prácticos, la suspensión provisional es lo mismo: no se puede efectuar alguna obra.

“Teníamos proyectado arrancar en el mes de julio. Si el 22 de junio se resuelve, vamos a salir en tiempo y forma, si no, pues tendremos que reanalizar el cronograma y calendario de arranque de la misma, y los retrasos que podríamos tener en la construcción del mismo. Le diría a los juzgadores, principalmente a la juez primera de distrito, que privilegien el interés general y colectivo sobre siete u ocho personas que han interpuesto amparos, de una manera imprecisa, inexacta, y que valore toda la evidencia de los permisos que han sido otorgados por el Gobierno Municipal, a través de la Universidad Autónoma de Chihuahua”, instó el presidente municipal de Chihuahua.

En ese sentido, mencionó que hay unos medios que hablan que hay una suspensión definitiva, como si el proyecto se hubiera cancelado.

“Esto es totalmente inexacto. La juez Flor Berenice Gómez Peinado, del Juzgado Primero de Distrito de los Juzgados Federales concede la suspensión definitiva al proyecto del Relleno Metropolitano Mápula, en un concepto jurídico que se llama in principio pro natura, que quiere decir, que hasta que no conozca que hay afectaciones al medio ambiente, va a autorizar la continuidad. Eso será hasta la audiencia constitucional, que se programó para el jueves 22 de junio”, aclaró.

Acotó que por parte del Gobierno Municipal, ya se han aportado todos los elementos necesarios, los estudios respectivos que se hicieron por investigadores de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

“De hecho, de muy mal gusto que algunos actores políticos queriendo politizar este tema, que digan que lo hicieron gente sin experiencia o que los estudios están mal hechos, pues es insultar a nuestra Máxima Casa de Estudios y a todos los investigadores de la misma. De muy mal gusto”, reiteró.

Marco Bonilla aseveró no tener ni la más mínima duda que el proyecto del nuevo Relleno Sanitario no va a afectar al medio ambiente de ninguna manera; y dijo que cuidarlo es su responsabilidad personal, como gobierno, como ciudadano, y que se han dado muestras de ello con varias acciones desde el Gobierno Municipal.

Sobre el tema del derecho de los ciudadanos a la salud, señaló que hay 250 mil chihuahuenses a quienes se les está condenando a que sigan depositándose la basura a metros de su vivienda; y a toda la ciudad, al millón de habitantes, que se le está condenando a que no pueda tener un lugar donde se disponga finalmente de los residuos sólidos.

“Por ello, nos estamos comprometiendo a hacer el nuevo relleno y a remediar todo el tema, acorde a las exigencias de la autoridad, de acuerdo a la normativa federal ambiental, que es la Semarnat y con toda la documentación respectiva, que hicieron los expertos que tenemos para este tema. Es un tema de interés general, y que al tratarse de uno de los servicios básicos y fundamentales que nos toca prestar a los ciudadanos, estamos atentos para hacerlo de la mejor manera en el presente y también, estamos preparándonos para garantizar el futuro en este mismo servicio de la mejor manera. El relleno sanitario está llegando a su límite, y es urgente y necesario tener un lugar donde depositar los residuos sólidos de la ciudad”, expresó.

Manifestó que como alcalde y la sociedad general, está consciente del riesgo que la suspensión representa para el proyecto, como que estén aplazando los tiempos, porque de seguir atrasando el proyecto, que provocaría que la situación se volviera muy compleja para por lo menos 250 mil chihuahuenses que viven en la zona oriente de la ciudad, pero particularmente para 10 mil familias que viven cerca del actual relleno sanitario actual.

“Confiamos que el Poder Judicial priorice la resolución del tema, que ya no posponga la audiencia constitucional, que revise la aportación y para efecto de lo anterior, los expertos y la universidad están desarrollando una serie de foros que van a hacer el próximo viernes 9 de junio, por la mañana, para que todas aquellas personas incluidos regidores o funcionarios o diputados que tengan duda y que estén muy preocupados por el medio ambiente de Mápula, puedan acercarse personalmente a preguntarle a los expertos