Instalan Comisión del Agua en el Congreso del Estado

El diputado Edgar Piñón Domínguez, encabezó la instalación de la Comisión del Agua en el Congreso del Estado, ante la presencia del titular de la Conagua, José Ángel Félix Sánchez, y Roberto Lara Rocha, de la Junta Central de Agua y Saneamiento, mediante la cual se asentó el compromiso para priorizar el tema de vital líquido en la agenda pública de los tres niveles de gobierno.

Dicha comisión legislativa quedó integrada de la siguiente forma: Edgar Piñón, presidente; Luis Aguilar Lozoya, secretario; Ivón Salazar Morales, Vocal; Edín Cuauhtémoc Estrada Sotelo, Vocal y Roberto Marcelino Carreón Huitrón, vocal.

En su mensaje de apertura, Edgar Domínguez Piñón, expresó que en los últimos años el tema del agua ha sido coyuntural en Chihuahua, lo sucedido durante el conflicto en la región centro sur, no debe volver a suceder en el estado y es por ello que todos lo que tienen una responsabilidad pública debemos trabajar para que no vuelva a ocurrir, puesto que no se puede eludir el tema del agua en la agenda pública.

El diputado priista, detalló que los trabajos serán enfocados en vincular esfuerzos para una gestión integral del agua; revisión presupuestal para la infraestructura hidráulica, programas preventivos y de concientización en el manejo del agua desde las instituciones educativas, así como asegurar que las estrategias se hagan en base a diagnósticos certeros por parte del ejecutivo estatal y federal que den un impacto al mediano plazo.

En su intervención, José Ángel Félix, de Conagua, manifestó que es tiempo de abordar el tema del agua en un frente común, y qué mejor que inicie desde el congreso, el cual tendrá las puertas abiertas para trabajar.

Por su parte, Lara Rocha, dijo que existe la necesidad de buscar la armonía en los usos del agua, tanto: agrícola, público urbano, e industrial en el estado, y resaltó la rapidez con que se ha constituido esta comisión, pues habla del interés que existe por atender el tema, principal indicador de progreso para las comunidades del estado; instó a su vez a revisar y analizar nuevas reformas a la ley del Agua.