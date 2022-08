Instruye alcalde dar ‘toda la severidad posible’ en caso de policía involucrado en violencia familiar

El presidente municipal, Marco Antonio Bonilla Mendoza, informó que ha instruido actuar con toda la severidad posible en el caso de un elemento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, que fue denunciado por su exesposa de violencia contra ella, y presumiblemente también contra sus hijos, al tiempo que indicó que se realizan las investigaciones pertinentes al caso.

“Es un elemento de Seguridad Pública, lo supe porque la víctima de violencia acudió hace un Miércoles Ciudadano, nos comentó la situación de la que estaba siendo víctima en el tema de sus hijos, que está separada actualmente de sus hijos, de cómo el oficial la estaba violentando y amenazando. Ordenamos algunas medidas cautelares, una reubicación del agente, algunas condiciones que nos permitan que esta situación no se vuelva a presentar, a la par, que se están llevando todas las investigaciones desde el Órgano Interno de Control, como en la Comisión de Honor y Justicia de Seguridad Pública y nuestra instrucción es actuar con toda la severidad posible”, afirmó.

En ese sentido, al término de la Sesión de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Chihuahua, presentó un posicionamiento, en el que exhortó a todos los integrantes de la administración municipal a conducirse de acuerdo al Código de Ética y Conducta, en el que se habla de comportamiento digno, de valores humanos, igualdad, perspectiva de género y de familia.

“Personas servidoras públicas, policías y bomberos: su labor principia y termina con su turno de labores, pero su investidura de servidores públicos no desaparece con su horario laboral. Con ustedes va siempre la imagen y el ejemplo de esta administración, a su casa, a su vida privada, a su familia y con sus amistades. No en vano, en el Código de Ética y Conducta de este Ayuntamiento aprobó en meses anteriores, se habla de comportamiento digno, de valores humanos, igualdad, perspectiva de género, de familia, si esos principios y valores no se comparten, entonces no hay cabida en el Gobierno Municipal y su servicio público”, dijo.

El caso fue presentado ante el pleno del Cabildo por la regidora Raquel Bravo, en una intervención de asuntos generales, en el que impulsó un exhorto, para garantizar los derechos y la vida libre y sin violencia de la persona afectada.

Sobre el elemento de la Policía Municipal, el alcalde Bonilla mencionó que actualmente se encuentra reubicado de sus labores, ya que al estar abierto el proceso de investigación, no se puede suspender, hasta que haya una resolución en firme de la Comisión de Honor y Justicia, que es la responsable de sancionar.

“El oficial tenía un amparo procedente a su persona, en tanto no se deslinde esta responsabilidad, se podrán hacer las sanciones correspondientes”, finalizó el presidente municipal Bonilla Mendoza.