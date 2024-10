Integra SSPE grupo especial para combatir al Tren de Aragua

Ante las actividades que han podido confirmar que la pandilla de origen venezolano, denominado “Tren de Aragua”, lleva en Ciudad Juàrez, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), ha conformado un grupo especial para detectar y combatir a esta organización.

GIlberto Loya Chàvez, en su calidad de secretario de seguridad pública estatal (SSPE), explicó que, en lo que es el grupo de atención a delincuencia organizada, fue que a un determinado nùmero de agentes, les asignaron la tarea de investigar y recopilar toda la información referente a esta pandilla de Venezuela,

Para ello, los agentes especializados en combate a pandillas y delincuencia organizada, tienen preparación en Estados Unidos, Colombia y El Salvador, destacando estos dos últimos países por tener experiencia e información sobre la manera en que opera dicho grupo delictivo.

Loya Chávez catalogó a El Tren de Aragua como una pandilla no convencional, es decir; que opera de una manera discreta y sigilosa, en donde los integrantes tienen un aspecto convencional y que, a diferencia de otras pandillas centroamericanas como La Mara Salvatrucha, estos no tienen tatuajes o marcas que los relacione a la pandilla.

Comentó que pese a que tienen algo de información que han obtenido gracias al intercambio de datos con los Estados Unidos, no tienen detectados aún a líderes de impacto, aunado a que es complicado poder obtener una trazabilidad del Tren de Aragua en el estado, así como dentro del país.

Mediante los intercambios que tienen con otros países, han podido obtener información en el sentido de que esta pandilla, se dedica en la región de ciudad Juárez, al tráfico de personas e incluso trata de blancas, tal y como lo hacen en la Ciudad de México, donde la autoridad de la capital del país, ha podido detener a presuntos líderes.

Gilberto Loya Chávez refirió que los integrantes de la pandilla que operan en el estado no pueden ser ubicados de manera rápida, por lo cual deben de tener información bastante precisa para poder dar con sus paraderos.

Catalogó como de suma importancia y prioridad, el poder desarticular este grupo que opera en el estado, ya que no es fácil poder seguirles la pista, externó en entrevista para El Heraldo de Chihuahua.

El tren de Aragua nació en Venezuela en la prisión de Tocorón, en el estado de Aragua, la cual pese a que sigue operando desde el interior de dicha cárceles, tiene tres cabecillas por los cuales el gobierno de Estados Unidos, en conjunto con el gobierno de Colombia, ofrecen diversas recompensas.

Los tres lìderes están identificados como “Niño Guerrero, Yohan José Romero alias “Johan Petrica” y Giovanny San Vicente, alias “Giovanny, por los cuales las recompensas son de US $5 millones, US $4 millones y US $3 millones, respectivamente.