Intervenciones K-9 en Chihuahua: Perros policía al rescate en situaciones de alto riesgo

Hablar del grupo especial canino K-9 es hablar quizás de uno de los grupos que más atraen a la gente, debido a la presencia de los ejemplares junto a los policías en cada intervención o en vistosos desfiles. Una de las razones podría ser la nobleza que caracteriza al también conocido desde tiempos lejanos como el mejor amigo del hombre.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua cuenta con el grupo de reacción denominado K-9, que posee un total de 14 ejemplares debidamente adiestrados en funciones específicas para brindar mejor seguridad a los habitantes del municipio de Chihuahua.

Un entrenamiento especializado y un carácter particular

Estos no son ejemplares comunes; su adiestramiento especial les permite cambiar de comportamiento con la sola orden de su binomio humano y mostrar el poder y las características en la función que desempeñan dentro del K-9.

Sobre este tema, el jefe de grupo, policía tercero Edgar Natividad Moreno, reconoce cómo cada uno de los 14 canes con los que cuenta el agrupamiento tiene un carácter y comportamiento diferentes, que van desde los más tranquilos hasta los más agresivos. Esto incrementa su poder y los hace más aptos para intervenciones de alto impacto.

Diversidad en las funciones del K-9

Cada perro del K-9 tiene una función diferente que cumplir: desde la detección de explosivos, pólvora, armas o drogas, hasta la guardia y protección o búsqueda de personas. Dependiendo del tipo de emergencia que se presente, se elige al ejemplar que debe intervenir.

El protocolo antes de la intervención

Cuando se presenta un incidente donde se requiere la intervención de un binomio canino, primero se analiza de qué se trata y posteriormente se designa el perro-policía más apto para actuar. El protocolo establece conocer cuál es el problema: si la persona se encuentra agresiva, si tiene algún problema emocional, si está intoxicada, y de ser así, cuál es el tipo de sustancia que consumió, ya que su reacción será de acuerdo al tipo de lo que haya utilizado.

Una vez con dicha información, el negociador trata de entablar comunicación con la persona. Si no accede o hay un riesgo por la presencia de algún tipo de arma, y las condiciones lo permiten, es cuando se suelta el ejemplar.

Foto: Gobierno Municipal de Chihuahua

Cuidado y precaución con los ejemplares

El cuidado del can incluye la revisión previa de situaciones y circunstancias para no exponerlos al peligro o que sufran algún tipo de daño. Por eso se insiste en desalentar a la persona por medio de un negociador antes de soltar al canino. Por ejemplo, cuando se dialoga con una víctima de depresión que pretende atentar contra su propia vida, el diálogo suele darse con mayor facilidad y no es necesario intervenir con el perro.

Intervenciones exitosas

Hay dos casos recientes, diferentes entre sí, que fueron resueltos exitosamente con el apoyo de los ejemplares Lulú y Vico. Lulú es especialista en detección de explosivos, mientras que Vico es de los llamados de doble propósito, pues igual es sumamente útil para detectar narcóticos como para realizar funciones de guardia y protección.

Caso de Lulú: Policía entrenador Jorge Alberto Valles

“Lulú es especialista en detección de explosivos. Cada vez que llega un reporte de explosivos al 9-1-1 nos activan a nosotros. Llegamos al puesto de control y, al momento en que nos brindan información, realizamos la búsqueda o rastreo en el área especificada”, expresa el policía Jorge Alberto Valles.

La intervención más reciente de Lulú se dio después de que un asaltante llegó a una tienda departamental pidiendo el efectivo disponible bajo la advertencia de haber sembrado dos bombas en igual número de tiendas. Tras cometer el robo con violencia, el asaltante huyó, y el establecimiento fue desalojado de inmediato. Luego de una revisión minuciosa, Lulú dio muestras certeras de no existir explosivos en la zona, lo cual permitió la reapertura del centro comercial.

Caso de Vico: Policía entrenador Carlos Meléndez

La intervención más reciente de Vico ocurrió después de que una persona cometió un robo de vehículo con violencia el pasado 3 de agosto. Tras una persecución, se refugió en una vivienda de la colonia San Rafael. El probable responsable portaba un arma blanca, amenazando a los policías y a sí mismo.

Debido a la situación, se pidió la intervención del grupo canino, que designó al binomio compuesto por Vico y el policía Carlos Meléndez. Cuando la negociación no brindó el resultado esperado, soltaron a Vico, quien rápidamente lo neutralizó, permitiendo la detención del responsable.

El mejor premio: una caricia

“Cuando un ejemplar va en camino al sitio de la intervención, ya percibe el tipo de situación en la que va a trabajar, pues el entrenador le va hablando en el camino con el mismo lenguaje que utiliza al momento de soltarlo”, expresa el jefe de la unidad canina, policía tercero Edgar Natividad. Concluye diciendo que, una vez que el can hace su trabajo, se le premia de alguna manera, pero "el mejor premio para ellos, siempre será una caricia".