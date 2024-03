Intolerancia de dirigente genera división en Morena: Adriana Terrazas

La presidente del Congreso del Estado, Adriana Terrazas Porras, precisó que “hay demasiada intolerancia de quien dirige este partido”, lo cual ha tenido como consecuencia que se generen grupos la interior de Morena que finalmente terminan perjudicando al movimiento.

Lo anterior, ante los reiterados abucheos que se han presentado en contra de ella y otros personajes en algunos eventos, siendo el último en la visita de la candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum Pardo, a Ciudad Juárez.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Acusó que no fue invitada directamente a los eventos que encabezó la contendiente presidencial en la ciudad fronteriza, pero tuvo la oportunidad de dialogar brevemente con ella a su arribo a la localidad, mientras que en el evento público optó por estar “un poco más alejada”.

En ese sentido, reiteró el llamado a la unidad dentro del partido, pues recalcó que esas divisiones no son de beneficio y se podría reflejar en las boletas, por lo que espera que pronto cambie esta situación y haya mayor apertura y diálogo.

Juárez Se reunieron 70 empresarios de Ciudad Juárez con Claudia Sheinbaum

Al ser cuestionada sobre si se siente excluida respondió que “totalmente”, no solo por no haber sido invitada, sino “porque no puedo ocultar lo que es evidente”, haciendo referencia al trato que ha recibido por sus compañeros de bancada quienes la excluyeron de la misma.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

“Todos estamos para contribuir y aportar nuestro granito de arena para el movimiento desde nuestra trinchera”, abonó al llamar a la unidad por parte de los candidatos a senadores además de a la dirigente estatal, Brighite Granados.

Aprovechó para dejar en claro que ella no está en Morena “por ningún puesto ni ninguna posición”, por lo que dejó en claro que, a pesar de que muchos digan lo contrario, ella encabeza el pode legislativo y se mantiene haciendo su trabajo a nombre de Morena.

Es por ello que dijo que “a mí me define mi trabajo y no ninguna diputación”, por lo que externó que no está en busca de algún cargo posterior a esta legislatura local.