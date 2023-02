Invierte Gobierno del Estado 40 millones en uniformes de nivel básico

Una inversión de 40 millones de pesos por parte de Gobierno del Estado de Chihuahua fue destinada para la adquisición de 26 mil 820 uniformes y 24 mil 241 tenis, en beneficio de alumnas y alumnos de 105 escuelas de la entidad.

Entre las instituciones educativas apoyadas en Ciudad Juárez se encuentra la escuela Jesús Urueta 2029, Víctor Hugo Rascón Banda, 21 de Marzo 2473, Heroica Veracruz 2030, Fray Toribio Benavente 2032, Bellavista 2393, Bucareli 2031, República de Bolivia y República de Venezuela.

La gobernadora Maru Campos Galván hizo la entrega de uniformes escolares para alumnos de nivel básico, en seguimiento a los apoyos otorgados los estudiantes chihuahuenses, con una inversión de 15 millones de pesos para la zona norte, y otros 25 millones más para el resto del estado.

La mandataria resaltó la importancia de que a las niñas, niños y adolescentes no les falte lo básico para seguir con sus estudios, ya que ellos son el presente y futuro de Chihuahua.

"Estudiar es el camino de los valientes, el camino de los fuertes, el camino de los que cumplen sus sueños, es por eso que Gobierno del Estado está atento a las necesidades de cada estudiante, para acompañarlos e impulsarlos", puntualizó la titular del Ejecutivo.

Campos Galván recordó que los programas de Desarrollo Humano son un pilar importante, pues brindan los instrumentos necesarios para desarrollar la educación y el bienestar de las niñas y niños, lo que a su vez les da herramientas para alcanzar sus sueños.

"No tengan miedo de soñar, no están solos; los verdaderos héroes no son los que hacen la violencia, sino los que estudian y luchan por alcanzar sus metas", señaló.

Al hacer uso de la palabra, la secretaria de Educación, Sandra Elena Gutiérrez Fierro, agradeció el trabajo y apoyo de Gobierno del Estado, por brindar y apoyar el derecho universal de la educación.

A su vez, el estudiante Tadeo Jurado, en representación de los alumnos y la madre de familia, Rocío Urueta, agradecieron por los uniformes entregados y señalaron que para ellos, representa una gran ayuda en la economía de su hogar.

En el evento se contó también con la presencia del rector de la UACJ, Javier Camargo y la diputada local Marisela Terrazas; así como alumnos, maestros y padres de familia de las escuelas beneficiadas.