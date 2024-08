Invierte JMAS 10 mdp para introducir servicio de drenaje en colonia Puerta de Alcalá

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua ha iniciado los trabajos para la introducción del servicio de drenaje en la colonia Puerta de Alcalá, situada al sur de la ciudad. Con una inversión que supera los 10 millones de pesos, esta obra busca mejorar significativamente la calidad de vida de los residentes de esta comunidad.

El proyecto contempla la instalación de 5 kilómetros de líneas de tubería de alcantarillado sanitario, lo cual beneficiará a más de 200 familias de la colonia Puerta de Alcalá. Estas familias, que hasta ahora han dependido de fosas sépticas para la evacuación de aguas residuales, podrán contar con un sistema de drenaje más eficiente y seguro.

El director ejecutivo de la JMAS, Alan Falomir, destacó la importancia de esta obra, subrayando que es una respuesta directa a la instrucción de la gobernadora Maru Campos, quien ha enfatizado la necesidad de llevar los servicios básicos a las áreas que más los requieren. "Es un compromiso con la dignidad y la salud de nuestras comunidades".

Foto: Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS)

Durante el anuncio, Falomir señaló que, en lo que va de 2024, la JMAS ha destinado el 80 por ciento de su presupuesto para inversiones en el sur de la ciudad. Esta decisión responde a la necesidad urgente de mejorar la infraestructura en zonas que históricamente han sido desatendidas.

En palabras de Falomir, "En administraciones anteriores, no se realizaban este tipo de trabajos en las colonias, ya que no representaban un valor electoral al ser obra que va enterrada y no se ve. Sin embargo, actualmente, estamos invirtiendo en donde más se requiere para dignificar la vida de todas y todos."

La introducción del sistema de drenaje en Puerta de Alcalá es más que una obra de infraestructura; es una acción que busca transformar las condiciones de vida de sus habitantes. La eliminación de las fosas sépticas reducirá los riesgos sanitarios y mejorará el entorno ambiental, promoviendo así una mejor calidad de vida para las familias beneficiadas.

La JMAS Chihuahua hace un llamado a los habitantes que aún no cuentan con servicios de agua potable o drenaje a acercarse a las oficinas ubicadas en avenida Ocampo, específicamente al Departamento de Gestión Social, para informarse sobre el proceso correspondiente. .