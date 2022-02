Invita arzobispo a transformar estructuras sociales para que haya menos gente desfavorecida

El arzobispo don Constancia Miranda Weckmann invitó a los católicos a vivir las bienaventuranzas para conseguir el cielo, ser interiormente pobres, desprendidos y serviciales.

Al presidir la santa isa del Vi Domingo del Tiempo Ordinario en la Catedral Metropolitana de Chihuahua, incitó a los cristianos a que miren sus miserias, pobrezas, hambre, llantos y desprecios, pues recordó que lo material no es todo para la humanidad, los invitó a revisar su entorno, su familia, sociedad, iglesia, circulo de trabajo y amistades.

“Los que ahora tienen hambre serán saciados, ustedes los que ahora lloran el Señor nos llama a ser felices. El pensamiento fundamental que Jesús nos quiere trasmitir es que solo el servir a Dios nos hace felices”.

Don Constancio Miranda resaltó que aún en medio de la pobreza, el dolor y el abandono se puede ser feliz, por el contrario el hombre puede ser infinitamente desgraciado aunque nade en abundancia y tenga todos los bienes de la tierra.

Insistió en que Jesús enseña que para alcanzar la felicidad se debe amar y cumplir con la voluntad de Dios.

En la homilía dominical señaló que el mayor sufrimiento y dolor se origina al no encontrarle sentido a la vida, es decir al no encontrarle sentido a la Cruz, porque quienes se alejan del camino pierden el derrotero. “Las bienaventuranzas que Jesús nos propone no están reservadas para algunas personas, el espíritu de las bienaventuranzas es propio del cristiano que quiere vivir profundamente su fe”.

Ante ello, se elevó una plegaria a Dios para que por intercesión de la Virgen María que el caminar les enseñe a vivir las bienaventuranzas, “Que sepamos vivir con realidad lo que nos pasa para solucionar los problemas y ser felices, pero sobre todo encontrarlo a él en la persona de nuestros hermanos y en nuestra persona”.

Este domingo se recordó que la Arquidiócesis de Chihuahua sigue de fiesta celebrando el 85 aniversario del martirio de San Pedro de Jesús Maldonado Lucero, quien fue testigo de Jesucristo.

Finalmente en la oración comunitaria se pidió por todos los hombres y mujeres de buena fe que en el mundo trabajan por la paz, justicia y dignidad de las personas; por los matrimonios que viven en tensiones y desavenencias; por los enfermos especialmente los niños que padecen cáncer y por todos aquellos que en nuestro país no tienen lo necesario para vivir.