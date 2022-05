Invita Marco Bonilla a integrarse a la Policía Municipal y Bomberos

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, reiteró la invitación a las y los chihuahuenses interesados en ser parte de la Policía Municipal, una de las mejores del país, cuya convocatoria sigue abierta y está disponible en la página: http://registro.policiachihuahua.gob.mx

El presidente municipal expuso que se busca reforzar esta convocatoria, -a la cual se han inscrito 90 personas hasta el momento-; además destacó que el objetivo es que sean 120 cadetes los que participen en la próxima academia.

“Quiero invitar a todos los chihuahuenses que quieran vestirse de héroes a que lo hagan inscribiéndose en la convocatoria para bomberos, que ya está abierta, o bien, para la Policía Municipal de Chihuahua, que se encuentra en la página del Gobierno Municipal, o bien, llámenos al 072. Estoy seguro que les va a transformar la vida el poder servir a sus ciudadanos” expresó el presidente municipal.

Detalló que también se encuentra abierta la convocatoria para ser Bombero del Municipio, misma que estará abierta hasta el 30 de mayo; por lo cual se podrán inscribir tanto para policías municipales como bomberos aquellas mujeres y hombres de entre 19 y 35 años que cuenten con escolaridad mínima de bachillerato, y en el caso de los hombres, tener liberada la cartilla del Servicio Militar.

Los requisitos que los aspirantes deberán cumplir son contar con ciudadanía mexicana en ejercicio de sus derechos; tener buena conducta y no haber recibido condenada por delitos dolosos ni estar en un proceso penal; no hacer uso de sustancias psicotrópicas y/o estupefacientes, ni padecer alcoholismo; gozar de buena salud física y mental; saber conducir automóvil; estatura mínima de 1.70 m. en hombres y 1.60 m. mujeres; no contar con antecedentes policiacos en los últimos tres años y no ser reincidentes.

Para mayor información, se puede acudir personalmente a las instalaciones del Instituto Superior de Seguridad Chihuahua, en la avenida Pacheco y calle Pedro Meoqui número 8800, en horario de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas, o bien, marcar a los teléfonos 072 o al (614) 429-6000 en las extensiones 4617 y 4621.