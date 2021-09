Invita UACH al décimo Congreso Internacional de Ciencias Sociales y Administrativas

Para reflexionar sobre las perspectivas e iniciativas globales, la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Contaduría y Administración, llevará a cabo del 28 al 30 de septiembre, el X Congreso Internacional de las Ciencias Sociales y Administrativas.

La directora de Planeación y Desarrollo Institucional de la FCA, Dra. Carmen Flores Morales, explicó que la edición 2021 contará con la participación de 9 conferencistas: 5 internacionales y 4 nacionales, quienes compartirán sus experiencias profesionales, para promover la convivencia e interacción de la comunidad universitaria.

Precisó que los ponentes, provenientes de España, Ecuador, Colombia, Panamá y México, expondrán los temas de Inteligencia artificial y proceso, El crecimiento de los negocios en línea durante la pandemia, y Guayaquil, primer epicentro de la pandemia en América Latina: reacción competitiva mediante la cooperación gremial.

Asimismo, abordarán El gobierno local y sociedad civil, Percepción de la influencia de la formación en emprendimiento en la intención y la acción emprendedora, Effects of real and financial uncertainty shockson real and financial markets: a multi-country perspective; Líderes del futuro, Evolucionado con ética y calidad, El branding en la era digital y Caso de éxito.

La docente UACH informó que la inauguración inicia este 28 de septiembre a las 09:00 horas de manera virtual, las conferencias tendrán validez para el Carnet Cultural Universitario, además estarán abiertas al público a través de la liga https://uach.webex.com/uach/onstage/g.php?MTID=e4a17e62a796f37dcd7ce18d1c5509850. Id del evento: 2484 317 9515 y contraseña: ConG28.

Este congreso, al estar anclado con la temática de Universidad Socialmente Responsable, tiene como propósito el de implementar estrategias que involucren, de manera paralela, a la comunidad estudiantil y académica con la responsabilidad social y otros temas de actualidad.

La Facultad de Contaduría y Administración pertenece a la División de Estudios de Contaduría, Administración y Economía para el Desarrollo (CAEDS).