Colectivos a favor de la familia y la vida, invitan a la conferencia Feminismo, Identidad y Nuevas Tecnologías de Control, que realiza una gira por México, con los exponentes Samuel Ángel, Sara Winter y Miklos Lukacs, hoy a las 19:00 horas, en el Teatro de la Ciudad, con un costo de 200 pesos por persona.

José Medrano, presidente de Cruzada por la Familia en Chihuahua, mencionó que la ideología de género está penetrando desde diferentes ángulos, al grado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y señaló que la Corte acaba de avasallar a los legisladores mexicanos, al impedir desde las constituciones locales se defienda la vida desde la concepción hasta la muerte natural; para posteriormente, obligar a todos los estados de la República, la apertura a la interrupción gestacional.

“Cruzada por la Familia se ha distinguido por combatir la ideología de género, y estos tres expositores de nivel internacional nos van a dar mucha luz en torno al avance de la tecnología que habla del trans humanismo, ideología de género y feminismo. Con estos conferencistas, vamos a tener un avance en esta lucha que estamos dando, y que vamos a continuar, porque solamente con que enfrente la sociedad, vamos a poder defender a nuestra familia”, expresó Pepe Medrano.

Por parte de los conferencistas, Samuel Ángel, presidente del Instituto Hispanoamericano de Investigación Social, mencionó que su conferencia es sobre el tema de identidad y de las preocupaciones por lo que llamó la homosexualización de los hijos, los cambios de legislación, en nombre de la inclusión.

“El tema de la ideología de género, tiene que ver con moldear al ser humano para ser susceptible de una dominación total. Si uno no está de acuerdo con esa agenda, no solamente es un delincuente. Estamos ante una verdadera persecución, no se puede decir nada, no se puede hablar de estos temas, y nos igualan al punto de quienes sí defienden esas ideas, para que no digamos nada. Es un llamado a la acción para despertar, y ver a la ideología de género no como un fin, sino como un medio para silenciarnos, y si es posible, llevarnos a la cárcel”, aseveró

En su exposición, Sara Winter, mencionó que abordará el feminismo, del que refirió que tiene como objetivo la destrucción de la naturaleza femenina, y que desde la revolución sexual, las promesas que ha hecho para la mujer, como el divorcio, el trabajo fuera del hogar, aborto, vida sexual activa, como no ha regalado la felicidad a las mujeres, desde términos estadísticos, científicos y filosóficos, sino como la mujer hoy, ha sido apartada de su naturaleza original y se volvió en un ser humano triste, frustrado y en una eterna búsqueda de la felicidad que es infinita, porque no se alcanza.

“Voy a tratar de exponer a través de referencias académicas, además de mi experiencia personal y empírica de más de cinco años involucrada en el movimiento feminista. Traigo también una gran bibliografía del inicio de la libertad de la mujer, e implica cómo el feminismo ha robado los logros de la sociedad civil, con la opción y la posibilidad de la mujer de estudiar, trabajar y votar”, dijo.

Miklos Lukacs, de origen peruano y con doctorado en Manchester, Inglaterra, refirió que su tema es sobre el uso de la ciencia y tecnología de la agenda progresista, que incluye temas como el aborto, el medio ambiente, el feminismo, bandera LGBT, humanismo o especismo.

“Hay una serie de tecnologías que se están desarrollando con fines reproductivos, que amenazan poco a poco con eliminar gradualmente el acto de procreación entre un hombre y una mujer; y tercerizar ese acto de producción de nuevos seres humanos, en tecnología. Suena a ciencia ficción y va a ser ridiculizado por los opositores, por quienes impongan estas agendas, pero hay un trabajo muy serio, es un trabajo a largo plazo. Es muy peligroso, porque de ocurrir así, de reemplazar la reproducción entre hombres y mujeres por tecnología, existiría un control total sobre la población en general”, explicó.