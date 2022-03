Invitan a presentar denuncias en caso de daños por explosiones de construcción

La directora de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Chihuahua, Adriana Díaz Negrete, invitó a la ciudadanía que presenta inconformidades por las explosiones en la construcción del fraccionamiento Monte Xenit, en caso de tener daños en sus patrimonios, como se difundió sobre las prácticas realizadas cada viernes.

“En esta última explosión hay quien dice que ha habido daños, pero no tenemos ninguna denuncia. No tenemos el domicilio, no sabemos quién está denunciando. De tener esa información, inmediatamente acude el área de inspectores a revisar lo que está sucediendo, se manda llamar al desarrollador para revisar y hacer los estudios necesarios para poder determinar si fue la explosión la que causó ese daño”, manifestó e invitó a quien pudiera haber resultado afectado a acudir a interponer la respectiva queja.

Agregó que adicionalmente, después de una inspección, se realizan dictámenes por parte de la Dirección, Protección Civil y en caso de una duda, se consulta mediante un convenio con el Colegio de Ingenieros, la Barra de Arquitectos y el Colegio de Arquitectos, quienes aportan servicio a las administraciones y ayudan -en caso de ser necesario- con dictámenes de un perito estructural, para poder validar lo que se observa viendo en campo, de forma que alguien experto valide y termine definiendo si la observación es la correcta.

“Si la desarrolladora no está de acuerdo con lo que está viendo, se les pide que presenten también un dictamen. Lo que tratamos de hacer es mediar. Si se presenta la denuncia, si no, y sólo lo dicen y dicen, para nosotros no existe el daño. Tratamos de ser esa primera autoridad para tratar de mediar”, agregó.

Explicó que la denuncia también se realiza ante Fiscalía General del Estado para que se corra un procedimiento. En caso de que se llegue a un acuerdo en DUyE, ellos mismos pueden desistir de la denuncia. O bien, si la Fiscalía solicita la información, DUyE informaría sobre los acuerdos que se han tomado. Si no es así, ya tendría que ser esa instancia la que determine cómo se van a arreglar.

“Le reconozco al gobierno federal en el tema de explosivos tienen una reglamentación muy estricta –y no es para menos-. Ellos analizan las coordenadas donde se van a hacer las detonaciones, y los resultados de éstas. A nosotros, en el caso de los explosivos, quien los vaya a realizar con autorización de Sedena, nos tiene que informar a la administración municipal, a Protección Civil, a los vecinos colindantes y a nosotros sobre información de lo que se va a hacer, para dar acompañamiento y ver que todo suceda como debe suceder.

“El alcalde Marco Antonio Bonilla Mendoza nos ha pedido mucho que revisemos y cuidemos todos los recursos naturales que tenemos dentro de la ciudad, él está ocupado y preocupado porque así se realice. Esta dirección es una de las dependencias –que por lo que aquí se aprueba-, tiene mayor impacto que cualquier otra”, afirmó la directora de Desarrollo Urbano y Ecología, quien afirmó que la DUyE trabaja de manera responsable, con el conocimiento de las leyes federales, estatales y municipales, para que los chihuahuenses puedan seguir contando con el servicio que brinda toda el área natural que hay en la capital del estado.

Estudios de impacto al medio ambiente

La titular de Desarrollo Urbano y Ecología explicó que cualquier acción urbana que se realice dentro del municipio tiene que contar con un estudio de impacto ambiental, de acuerdo con la magnitud del tipo de desarrollo, es el nivel de gobierno (estatal o municipal) el que lo tiene que analizar. Aunque aclaró que no todos los impactos ambientales son revisados y analizados en la DUyEM, hay algunos que se tienen que revisar en gobierno del estado, pero todos deben de contar con este estudio. Añadió que el impacto ecológico se realizó cuando se urbanizó la zona; y consideró que hay zonas que se urbanizan antes de que se realicen proyectos.

Ejemplificó que puede haber un plan parcial que se aprobó en 2001, y todavía al día de hoy se siguen desarrollando áreas de ese plan parcial, quiere decir que cuando se aprobó el macro, se entregó y se analizó todo el impacto ambiental que iba a generarse al momento que iba hacerse todo el desarrollo en la zona.

Vialidad Luis H. Álvarez

Adriana Díaz señaló a la vialidad Luis H. Álvarez, como un proyecto que se propuso desde la década de los noventa, y que al desarrollarse obras que colinden con ese proyecto, es cuando se tienen los impactos que se causan por la construcción del espacio de esa vialidad.





“Se va haciendo conforme se va desarrollando. Es muy extensa, cuando se termine por completo, va a quitarle flujo vehicular al periférico De la Juventud. Ese es el servicio que le va a dar esa vialidad a la ciudad de Chihuahua”, mencionó.

Para finalizar, la directora de Desarrollo Urbano y Ecología sostuvo que la ciudad sigue creciendo, y cada vez son más familias las que están viviendo en Chihuahua.

“Necesitamos más espacios, tanto de movilidad, como de trabajo, como para estar con nuestras familias. Para lo que se trabaja es para que no dejemos de tener el servicio ambiental de ese cachito de tierra, al momento de que se construya algo ahí. Estamos trabajando en eso”, afirmó.