Invitan al seminario "La mujer en la vida pública"

José Antonio Rosas Amor, director para América Latina de la Academia Internacional de Líderes Católicos, invita a participar en el segundo Seminario Internacional de Liderazgo Católico, La mujer en la vida pública: desafíos, pendientes y oportunidades, que se realizará del lunes 20 de marzo al 5 de junio, en un horario de 18:00 a 21:30, de forma presencial.

La capacitación es convocada por la Academia Internacional de Líderes Católicos, que es un centro internacional de formación de líderes, promovido por el Papa Francisco; aunque no es exclusivamente para católicos.

“La apuesta fundamental que ha pedido el consejo que preside el contador Fitzmaurice, -donde están varios empresarios-, es que queremos mejorar la calidad de la actividad política: necesitamos mejores políticos y mejores políticas. Y creemos que desde la doctrina social de la Iglesia puede haber un aporte. La expectativa de este programa, es mejorar la calidad de la vida pública de Chihuahua. Significa que todos asumamos nuestro compromiso social y político, y que los que se meten en la actividad política, estén comprometidos con una auténtica ética de la vida pública”, expresó José Antonio Rosas.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

El director general de la Academia Internacional de Líderes Católicos, refirió que este Segundo Seminario Internacional de Liderazgo, que organiza la Academia de Líderes Católicos, junto a la Unión de Social de Empresarios de México en Chihuahua, USEM y la Universidad La Salle, va a ser un programa de formación de casi tres meses de duración, donde se quiere abordar los desafíos de la mujer en la vida pública, hacer una propuesta para un nuevo feminismo; a través de un sólido grupo de expositores internacionales.

“Lo que el Papa nos ha pedido, es que tenemos que responder a los grandes problemas de la discriminación, de la violencia que sufren las mujeres. No solo violencia física, si no violencia institucional. Y si bien, hay muchos tipos de feminismos, hay movimientos feministas radicales y menos radicales, nosotros queremos hacer una nueva propuesta de feminismo, que rescate el valor de la mujer, la igualdad entre hombre y mujer, mayor contribución de la mujer en la Iglesia y en la sociedad. Creemos que el género es una demanda legítima, no estamos de acuerdo con la ideología de género, pero sí estamos de acuerdo con políticas que busquen una mayor igualdad de género”, afirmó el director Rosas Amor.

Parral Fieles católicos acuden a Las Ánimas para adorar al Señor de los Guerreros

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

El seminario está dirigido a mujeres y hombres, con un cupo máximo de 200 participantes, y gracias a un esfuerzo del grupo de empresarios y de la Universidad La Salle, se están ofreciendo becas y descuentos, para cumplir con la política de que nadie se quede fuera de este seminario.

Las becas están dirigidas a mujeres que tengan compromiso de trabajo con organizaciones de derechos humanos, mujeres que estén trabajando en la Iglesia, mujeres que tengan compromiso social, mujeres que participen en partidos políticos.

Entre las expositoras destaca la exministra de Justicia del Perú, Marisol Pérez Tello, quien fue diputada, quien fue candidata a la vice presidencia y hoy es una de las candidatas a la presidencia de Perú. También, Angela Gandra Martins, fue secretaria Federal de la Familia de Brasil; Alejandra Segura, de Estados Unidos, presidenta de la Red Internacional de Mujeres Líderes Católicas.

“Va a estar con nosotros la mujer que rompió el techo de cristal en la Iglesia Católica, se llama Flaminia Giovanelli, viene de Italia, fue la primera mujer en llegar a ser subsecretaria en la historia de El Vaticano, que accedió a un espacio de poder real, en la Iglesia Católica, en la época de Benedicto XVI; eso en expositores internacionales. Además vamos a tener expositores locales, como Teresa Ortuño, Alma Gómez, exdiputada del PRD; la hermana Olga Estrada; Graciela Ramos; Patricia Ulate Bernal; realmente todo el abanico, para promover un auténtico feminismo y un compromiso con los desafíos de la mujer en la vida pública”, explicó.

La Academia Internacional de Líderes Católicos, es un centro internacional de formación de líderes, promovido por el Papa Francisco; no es exclusivamente para católicos. Está dirigido a todos los hombres y mujeres, que estén dispuestos a construir una nueva sociedad –lo que el Papa Francisco ha intentado siempre-. Es una red que está presente en 12 países.

José Antonio Rosas refirió que en Chihuahua se ha constituido la oficina que atiende a toda la red internacional de la Academia de Líderes Católicos, y para eso, se ha constituido un consejo de empresarios, para respaldar el trabajo de la Academia, en Chihuahua. En el consejo están empresarios como Enrique Terrazas, Samuel Kalish, Leopoldo Mares, preside el consejo Manuel Fitzmaurice.

“Es un trabajo que se está haciendo a nivel internacional, y el sábado pasado, estuvo con nosotros el cardenal Pietro Parolin, el secretario de Estado Vaticano, en un evento internacional, empujando y promoviendo esta Academia. Los temas que aborda la Academia es una nueva ecología integral, promoción de dar una respuesta a los desafíos de los pueblos originarios, los pueblos indígenas. Además, la globalización, con una propuesta para una integración global, educación, bioética, entre otros”, mencionó José Antonio Rosas Amor.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

La red cuenta con alrededor de 20 mil exalumnos en once países, con programas locales. En programas internacionales, se estudia desde movimientos populares, hasta desafíos bioéticos.

“La Iglesia, siempre se ha preocupado por darle su papel a la mujer. Lamentablemente, al interior de la Iglesia y la sociedad, todavía existen muchos códigos machistas. El Papa Francisco, ha nombrado la mayor cantidad de mujeres en espacios de decisión, puso como responsable del Sínodo a una mujer. Ha puesto a mujeres en los espacios clave. El Papa Francisco y la Iglesia Católica está empujando a que le demos más protagonismo a la mujer en la Iglesia y en la vida”, afirmó.

Para conocer más información sobre este seminario, se habilitó la página www.liderescatolicos.mx/chihuahua/mujer2023;o también en el correo electrónico chihuahua@liderescatolicos.com.mx.