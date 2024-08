"Javier Corral es un cínico de la política": Omar Bazán por amparo promovido por el exgobernador

El diputado perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI), Omar Bazán Flores, describió a Javier Corral Jurado como “un cínico de la política; es un vividor y un chantajista”, lo anterior, luego de haber promovido un amparo en contra de la investigación que tiene en su contra.

Asimismo, ante las publicaciones que ha hecho el exgobernador en sus redes sociales en donde se le observa festejando su cumpleaños y el de su esposa, Cinthia Chavira, en compañía de varios actores políticos importantes como Jorge Máynez, Luisa María Alcalde, Ariadna Montiel, entre otros.

“No nos sorprende que por un lado no venga a dar la cara a la Secretaría de la Función Pública cuando es llamado por ordenamiento administrativo y, por el otro tenga festejos y demás circunstancias sociales permitidas, pero cuando no tiene una responsabilidad y más señalamientos como estos”.

En ese sentido, comentó que, a su parecer, el exmandatario señalado debería de tener “un poco más de profesionalismo y de seriedad” ante la investigación que se sigue en su contra por la denuncia que el propio Bazán Flores presentó años atrás.

El legislador aprovechó para pedir a las autoridades encargadas que pronto le den entrada al asunto para que puedan continuar con las investigaciones que permitan emitir una sentencia al respecto, la cual dijo espera que se dé en este mes.

Sobre la persecución política que denuncia Corral Jurado, el legislador externó que “siempre persigue fantasmas y duerme con fantasmas y amanece en persecuciones, toda la vida ha sido así y así fue su gobierno”, situación que lamentó y que dijo habla mucho sobre la manera de ser el exjefe del Ejecutivo Estatal.

Empero, precisó que, por su parte no hay ninguna persecución política, pues las denuncias presentadas son de cuando aún era gobernador, por lo que no son nuevas y por ende no hay otros motivos más que los señalados para pedir que se siga la investigación.

De la misma manera, el diputado panista, Alfredo Chávez Madrid, refirió que no hay ninguna persecución política, pues recordó que, en su momento, al analizar otras denuncias en comisiones legislativas, los mismos congresistas de Acción Nacional votaron en contra al no encontrar señalamientos en su contra.

Agregó que, a su parecer, el estar más en las redes sociales y publicar fotos con gente “poderosa” es una manera en la que Corral Jurado quiere demostrar el peso que tiene al relacionarse con los antes mencionados, quienes, en su mayoría, ocupan cargos a nivel federal.