Jesús Loya, comprometido con el Club Dorados; el parralense juega en la LEB y LMB

El parralense Jesús Loya muestra su compromiso con los Dorados de Chihuahua tanto de la Liga Estatal de Béisbol como en el circuito profesional de Liga Mexicana, este fin de semana participó con los dos equipos, primero en los partidos contra Algodoneros y Mazorqueros, posteriormente fue activado para la doble jornada contra Acereros.

Como jugador profesional chihuahuense, Jesús Loya pertenece a la Segunda Zona, así como a Dorados LMB, por lo que, después de su partido ante Mazorqueros de Camargo del sábado, el cual comenzó a las 19:30, fue activado para participar en Liga Mexicana en la doble jornada contra Acereros de Monclova, el primer partido comenzó a las 14:00, por lo que, pasaron aproximadamente 15 horas cuando ya estaba vistiendo la casaca de la “División del Norte” en el viejo circuito de pelota profesional.

“Fue una gran experiencia, el sábado que terminamos el juego en Camargo cuando me estaba cambiando me dijeron que estaba activado en Liga Mexicana y que mañana me tenía que presentar a jugar los dos partidos, lo cual me dio mucho gusto porque yo quería regresar a liga mexicana”, dijo entusiasmado el exprospecto de los Medias Rojas de MLB.

Loya también mencionó lo cansado que fue jugar doble jornada en dos días, pues, el viernes ya aconteció esto en la LEB, tras las lluvias del ciclón “Alberto”, sin embargo, dijo estar preparado para esto y más, pues, es el “rey de los deportes” lo que le apasiona en la vida y quiere seguir dejando huella en ambos conjuntos.

“Jugar dos juegos el viernes en Delicias, luego regresar a Camargo para el día siguiente y estar en Liga Mexicana, desde luego que es pesado, es algo que nunca pensé que iba a suceder pero fue algo muy bueno”, agregó Jesús Loya.

Una temporada digna de enmarcar es la que está teniendo Loya en ambos conjuntos, su compromiso es innegable, como prueba de ello, basta con revisar sus estadísticas: en Liga Mexicana de Béisbol batea para .417 y en el estatal presenta números de .406, con excelente trabajo defensivo desde los jardines.

El domingo en el primer juego de la doble cartelera ante Acereros de Monclova, “Chu” Loya actuó como emergente en el racimo de seis carreras del cierre de la séptima entrada conectó imparable y contribuyó a la victoria épica de los Dorados ante uno de los favoritos al título de la Zona Norte y la misma LMB.

“Fue algo muy emocionante, al principio del juego estaba tranquilo, como en la segunda entrada se acerca el coach de bateo y me dice que si el juego está apretado me ponga listo, que puedo entrar a batear, ellos se nos fueron arriba como tres carreras entonces me tranquilicé, pero al llegar la séptima entrada, se me vuelve acercar el coach, me vuelve a decir que caliente que puedo entrar, en ese momento se me subió la adrenalina de los pies hasta la cabeza”, recordó para terminar “Chu” Loya sobre su turno a la hora cero en el partido dominical.

Dorados LMB terminó con victoria el encuentro 8-7 dejaron en el terreno a los Acereros, mientras que en el campeonato estatal la División del Norte marcha como sublíder en la justa, una vez que terminó la primera vuelta del torneo.