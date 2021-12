Kilómetricas filas en Campus II de la Uach para vacuna anti Covid-19

Las filas de automóviles para acceder a la vacuna contra el Covid-19 en el Campus II de la UACh, son kilométricas a media hora de haber iniciado la jornada para adultos de 60 anos y más.

Las personas que acudieron esta mañana por la vacuna de refuerzo, indicaron que acudieron a formarse en sus vehículos desde las 04:00 horas, pues tenían quedarse sin la vacuna.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Otros tantos indicaron que sus hijos pidieron permiso en el trabajo para llevarlos en automóvil, pues por su edad ya no conducen.

Esta mañana, la vacunación se lleva a cabo de manera ágil en la UACh II, donde a diferencia del Estadio de Béisbol y el Centro de Convenciones, la jornada no se ha salido de control.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Pese a que las filas son kilométricas, las personas señalaron que la espera no ha sido tan difícil, pues al acudir en vehículo no han pasado frío, además de que muchos no pueden permanecer de pie, por lo que se han visto beneficiados con la modalidad vehicular.