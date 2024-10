La 4T convirtió al país en lo que juraron destruir; el desacato es inaceptable: Jorge Romero

El candidato a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Jorge Romero expresó que actualmente, ese partido se encuentra en la renovación de su dirigencia, por lo que es necesario que la militancia conozca los dos grandes proyectos, mismos que representan la libertad y la democracia que necesita el país.

Lo anterior, durante su visita a la ciudad de Chihuahua, en donde dijo que la oposición que representa el PAN debe de denunciar y dar la cara por los mexicanos, ante los embates que está haciendo la Cuarta Transformación en contra de los mexicanos.

Calificó como inaceptable que el Poder Ejecutivo Federal decida simplemente no acatar una decisión del Poder Judicial, por lo que es necesario denunciarlo por todos los medios posibles.

Jorge Romero lamentó que la orden venga desde la propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quien decidió no acatar, asimismo, dijo que no es posible que la propia mandataria haya anunciado que no va a dialogar con los partidos políticos y que sólo hablará con el pueblo, como si los militantes de otros partidos o quienes no votaron por Morena, no fueran ciudadanos.

“Este país se ha convertido bajo el gobierno de la 4T en todo aquello que ellos mismos, la 4T cuando eran oposición juraban combatir, porque ellos combatían que hubiera un hiper presidencialismo, que el Poder Ejecutivo dominara sobre el Legislativo y el Judicial y que en procesos electorales se usara todo el aparato y los recursos del gobierno para tal efecto, y es justo lo que están haciendo”, subrayó

Foto: Gerardo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Hizo énfasis en que para poder hacer que el PAN sea el vehículo para que la mitad del país que no votó por Morena, represente a los ciudadanos y trabajen para evitar la crisis constitucional que amenaza a toda la nación.

El candidato a presidir al PAN a nivel nacional externó que su proyecto contempla acciones para fortalecer el partido y trabajar en la unidad para llegar con los mejores liderazgos a los próximos procesos electorales y poder hacer frente a quienes hoy están destruyendo al país.

En este sentido, destacó que sabe que no es el único candidato sino que su compañera Adriana Dávila, está haciendo lo propio en su aspiración, a quien calificó como una gran mujer y una gran panista, con quien buscará mantener la unidad para fortalecimiento del partido.

“Esta es una contienda a diferencia de los demás partidos, en donde votan más de 500 personas, a diferencia de la renovación de la dirigencia nacional de Morena en donde voto una persona y ya sabemos quién”, subrayó.