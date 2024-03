La carrera no te asegura un trabajo: Hay más de 35 mil personas desempleadas en Chihuahua

De acuerdo con el Centro de Información Económica y Social (CIES) con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), para el cuarto trimestre del 2023, habían más de 35 mil personas desempleadas en Chihuahua, lo cual representa una gran desmotivación para los recién egresados de las universidades, debido a la gran competencia que existe para entrar al mundo laboral.

Asimismo, dado a que la demanda laboral ha disminuido mientras que, aumenta el número de egresados que hay en la ciudad cada semestre de la diversa universidad de la ciudad, cada día se vuelve más duro encontrar un trabajo a corte de la profesión que elegiste, así lo contó Ruth Dibely Flores, técnica en Logística egresada de la licenciatura de Filosofía y Letras de la UACH, quien tras egresar en pandemia tardó casi dos años en encontrar trabajo

“Tu egresas pensando realmente que ya vas a conseguir trabajo donde sea, la verdad es que no, fue todo un camino que recorrer, muy pesado y frustrante”, comentó Flores, quien luego de egresar en 2020 al igual que la mayoría de los jóvenes adultos en la ciudad, tuvo que pasar con constantes negativas por la falta de experiencia laboral y en múltiples ocasiones, por su joven edad.

Al egresar durante la temporada de pandemia por el COVID 19, Dibely se vio en una serie de acontecimientos que retrasarían su oportunidad para conseguir un trabajo acorde a su carrera, la cual era docente en filosofía.

Luego de salir de carrera, Flores mandó su currículum a diferentes escuelas privadas y algunas públicas, sin tener éxito en ninguna de estas instituciones, debido a que acorde a lo que contó, para ser maestra en una escuela pública necesitaba hacer un par de exámenes, “pero cuando lo intenté en el 2021, no funcionó, porque primeramente no cumplía con los requisitos”.

Comentó que parte de dichos requisitos que le pedían eran cursos que en el momento se encontraban cerrados, por lo que se le imposibilito obtenerlos; por lo que continúo postulándose para dar cursos, talleres, entre otros trabajos que están dentro de su campo.

No obstante, estos trabajos que conseguía eran esporádicos y no recibía la remuneración que necesitaba, por lo que durante los siguientes dos años estuvo en trabajos que no se acercaban a su carrera, como de cajera, “que no es que este mal, pero yo pensaba que ya egresada era otro camino”, comentó.

Dibely indicó que una de las negativas que más recibía, no era porque su currículo tuviera mal, sino que, porque era muy joven para el puesto, “lo que se me hacía muy raro, porque se supone que para dar clases tienen que estar actualizado, ¿qué más actualizado puede estar alguien que acaba de egresar?”, preguntó Flores exasperada por el recuerdo de las negativas.

Foto: Ruth Dibely Flores

No obstante, la oportunidad que vino después fue gracias a las actividades extracurriculares que hizo durante la universidad, desde organizar congresos, ser parte de la sociedad de alumnos, de organizaciones ajenas como asociaciones civiles nacionales, entre otras, las cuales, serán su oportunidad para encontrar un trabajo en un área que no había buscado.

“Estudias no solo para aprender, sino también para ser profesionista y mejorar la calidad de vida y tu ingreso económico”, señaló Dibely que, a pesar de haber disfrutado todas sus actividades extracurriculares, creyó que, al egresar de su carrera sería sencillo encontrar un trabajo.

Los trabajos por los que pasó durante el año 2022, le resultaron largos y cansados, con un sueldo mínimo, “yo creo que vivía mejor siendo estudiante que cuando ya había egresado”, comentó que esto sucede porque sus necesidades eran otras y en su momento, el panorama parecía que no iba a cambiar.

Sin embargo, para finales de ese mismo año, una persona que conoció en una de las actividades extracurriculares que hizo durante su tiempo de estudiante se acercó a ella para ofrecerle una oportunidad que cambiará por completo su situación.

Este conocido de Dibely trabaja en el Tec de Monterrey en la Prepa TEC, le ofreció trabajar con él en el mismo puesto en que estaba, “fíjate que es irónico porque mande currículo a todas las escuelas públicas y privadas, pero no a ahí porque tú sabes que es una de las cuales más caras del país y las personas que enseñan ahí tienen niveles magistrales”, comentó.

En un principio Flores pensaba que no la iban a aceptar en una escuela tan prestigiosa como lo es el Tec de Monterrey del campus Chihuahua, por lo que ni siquiera se había molestado en enviar un currículo, sin embargo, con este ofrecimiento de su conocido, fue cuando decidió darse la oportunidad.

Dibely cuenta que para entrar a trabajar como docente en el Tec de Monterrey fue una odisea, debido a que le pidieron desde Kardex, su recorrido como estudiante universitaria, entre otros papeles, para posteriormente pedirle que diera una clase de prueba.

En un principio, pensó que la clase se la daría a chicos de preparatoria y que alguien la evaluaría, sin embargo, la clase fue en línea y solo estaban presentes maestros experimentados, quienes quedaron encantados con el esfuerzo y la forma en que Dibely se desenvolvió con ellos.

Una de las razones que piensa Flores de que la tomaron en cuenta para el trabajo, fue porque durante su vida como estudiante en la UACH, trabajo duro en sus actividades extras, las cuales incluyeron el publicar artículos en revistas e incluso en esta casa editorial, manteniéndose en constante movimiento y aprendiendo siempre nuevos temas que incluso podrían estar fuera de carrera.

Imagen ilustrativa / Foto: Moisés Pablo Nava / Cuartoscuro.com

“No dejo de pensar que todo aquello que hice extra era casi que una explotación a mí misma, para poder resaltar en una carrera, porque a veces nos quedamos encasillados en que solo es la carrera y no vemos que la competencia es tremenda”, señaló la joven maestra.

Es por ello, que Dibely recomienda a esas personas que apenas van a salir de su carrera, cualquiera que sea, que no es necesario encerrarse en donde crees que vas a encajar, como fue el caso de la joven docente, quien nunca contempló la idea de trabajar en un sector que además de privado sea prestigiado.

Asimismo, comentó que es importante que al momento de enviar su currículum a diferentes empresas o sectores donde quieran trabajar, lo hagan en general, debido a que no saben si el lugar donde los van a contratar sea aquel en que ni siquiera habían contemplado con anterioridad.

Mientras que, a aquellos alumnos que apenas entraron a la carrera o están próximos a iniciar en una universidad, les recomienda que empiecen a pensar en construir su currículo vitae, “esta es una recomendación desde mi perspectiva y experiencia, hagan su propia imagen, que es lo que puedes ofrecer tú en un trabajo que otros no”.

De igual forma, recomienda a todos los que se encuentran actualmente estudiando, a que participen en todas las convocatorias que lanzan sus respectivas carreras, es una excelente forma de expandir su currículum además que ayuda a que formen conexiones y lazos en el mundo laboral al que deseen pertenecer.

Dibely Flores tiene casi un año trabajando como maestra de filosofía en la Prepa Tec de la universidad Tecnológico de Monterrey del campus Chihuahua, el cual se encuentra sobre la avenida Heroico Colegio Militar al norte de la ciudad.