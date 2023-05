La ciudadanía es capaz de elegir a los jueces: Cuauhtémoc Estrada

El coordinador del grupo parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada, cuestionó las razones por las que la oposición considera sensata a la ciudadanía de elegir a todos los demás funcionarios que ocupan cargos públicos, pero no a los jueces que conforman la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lo anterior, lo señaló luego de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que presentará una iniciativa a fin de reformar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que ésta resolvió en contra de las dos primeras leyes que conforman el decreto del Plan B electoral.

En ese tenor, reiteró su respaldo a dicha propuesta, detallando que la elección de los jueces parece difícil porque muchos actores políticos no consideran lo suficientemente capaces a los mexicanos de tomar decisiones, razón por la cual rechazan dicha propuesta.

De igual manera, especificó que el proceso de elección será totalmente reglamentado, por lo que no podrá ocupar una magistratura “quien se le ocurra”, sino que deberán elegirse previamente los perfiles más aptos para que sean esos los que se sometan a la elección popular.

En cuanto a lo que avaló la SCJN, Estrada Sotelo detalló que fue únicamente la anomalía en cuanto al proceso que se dio; sin embargo, “la Corte no dijo si es constitucional o no lo que plantea el presidente Andrés Manuel en sus iniciativas, hasta allá no llegó”.

De esa manera, agregó, que no se analizó el fondo de las propuestas, sino únicamente la manera en la que se realizaron, motivo por el cual lo que procede es que efectuar de nueva cuenta el proceso, pero esta vez cumpliendo con el aspecto deliberativo.

Así es como se tiene la posibilidad de que se vuelva a aprobar la iniciativa y, en esta ocasión, sí logre tener validez si es que se desarrolla como se debe.

Por lo anterior, invitó a los panistas, quienes “andan muy contentos” a que lean a detalle la sentencia emitida por el poder judicial federal para que no celebren antes de tiempo.