“La empatía se contagia”: Realizan tercera Rodada Biker por el Autismo en Chihuahua

Con el objetivo de integrar a toda la sociedad para crear más empatía en torno al espectro autista dentro de la ciudad, durante la tarde de este martes 2 de abril de 2024 se llevó a cabo la Tercera Rodada Biker por el autismo por el Día Mundial del Autismo, la cual está organizada por la asociación Iluminamos por el Autismo Chihuahua.

La rodada inició en la Plaza de la Moto, que se encuentra sobre la Vialidad Sacramento y avenida Teófilo Borunda con poco más de 50 motocicletas, para después seguir por el canal hasta la avenida Mirador, donde se dirigieron a Funtastic en Hiper Plaza Mirador.

Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

Asimismo, en la caravana había familias que son parte de Iluminemos el Autismo en Chihuahua, dónde en sus vehículos colocaron diversas frases de apoyo, como “La empatía se contagia, el autismo no”, “Conciencia y sensibilidad para nuestros hijos”, entre otras frases.

Asimismo, Nayeli, una de las madres de un par de menores que participó en la rodada comentó que esta es una fecha importante debido a que ayuda a inculcar la empatía en la sociedad, “la sociedad nos ven, nos juzga por nuestro comportamiento”, comentó la madre.

Asimismo, Nayeli indicó que el comportamiento al que se refieren son las crisis que les dan, las cuales al ser difícil para las personas con espectro autista comunicarse, suelen ser difíciles de controlar, por ello, está madre de dos menores con esta condición expresó la importancia de la empatía.

Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

De igual forma, Carmen, otra participante de la rodada, comentó que la gente se encuentra carente de información acerca del tema del autismo, por lo que se les hace sencillo juzgar, “casi todos los niños que tiene autismo, son relegados, discriminados y señalados, todo por la poca información que al respecto”, señaló.

Aunado a lo anterior, Carmen indicó que tanto el gobierno como las instituciones educativas deben educar y apoyar con estrategias a las y los niños que tienen condiciones como Asperger, autismo, entre otras condiciones parecidas.

Es de recordar que el autismo trata de un conjunto de trastornos complejos del desarrollo neurológico, los cuales se caracterizan por las dificultades en las relaciones sociales, causando alteraciones en la capacidad de comunicación, en los patrones de conducta estereotipada, restringida y repetitiva.

Asimismo, estar dentro del espectro autista no significa que estén enfermos, solo que experimentan el mundo de forma diferente a la que las demás personas a su alrededor, no obstante, esto no debe ser obstáculo para vivir una vida óptima.