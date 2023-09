La esperanza cambió de manos: Isela Martínez por candidatura de Xóchitl Gálvez

Luego de que este domingo el Frente Amplio por México (FAM) hiciera entrega de la constancia de triunfo en el proceso interno del mismo a la senadora Xóchitl Gálvez, lo cual la convierte en la candidata a la presidencia de la República por la oposición en el 2024, la diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN), Isela Martínez, destacó que “la esperanza cambió de manos”.

De esa manera, expresó que “la esperanza es nuestra”, aclarando que no solo de los partidos políticos, sino de cada uno de los mexicanos; además de que hoy más que nunca se demuestra la fortaleza y firmeza de la oposición de frente al proceso electoral que se vivirá el próximo año.

Agregó que con todo lo que se vivió dentro del proceso interno, especialmente en la última semana, han dado muestra de que se pueden llegar a consensos ponderando las coincidencias y el objetivo primordial de rescatar al país ante las amenazas que se visualizan, “tenemos la oportunidad de regresar a los mexicanos un buen gobierno”.

Ante la situación que vivió meses atrás Gálvez por parte del mandatario federal, Martínez Díaz comentó que “qué afortunada decisión del presidente de no abrirle la puerta del Palacio a Xóchitl”, pues aseveró que eso sumó esfuerzos, abriendo más puertas, cosa que pretenden replicar con cada uno de los mexicanos, “abriremos la puerta de ese Palacio que ha sido arrebatado por un emperador”.

Añadió que con la coordinadora del FAM se trabajará en tres cuestiones primordiales, primeramente, acabar con la división del país y los discursos de odio, “no habrá más insultos”, recalcó la legisladora panista garantizando que se dejará de lado el señalar a los mexicanos de acuerdo a las actividades que realizan; por el contrario, dijo que habrá respeto para todos.

También resaltó que se fomentará la escucha a la ciudadanía y se dejarán los proyectos y acciones de este gobierno que estén bien y hayan beneficiado, reforzándolos para que sean aún mejores, pero igualmente “aunque duela y pese” se cambiarán los que no tengan beneficio, pero precisó que no se puede acabar con todo lo anterior ya que eso representa un mayor gasto en recursos.

“La política no se hace a través de la ideología, los problemas no se solucionan dando discursos ideológicos, sino con trabajo y honestidad”, fue lo manifestado por la congresista ante la pregunta de la manera en la que se trabajará teniendo una conjunción de tres partidos políticos que mantienen ideologías totalmente diferentes. Comentó que no tiene duda que la senadora buscará sacar lo mejor de cada una de las ideologías para beneficio de los mexicanos.

En ese tenor, exaltó que en todos los principios de los partidos hay puntos en común, los cuales se deben sobreponer y es lo que ha permitido que estas tres fuerzas hayan unido esfuerzos para sacar a Morena del gobierno; asimismo, recordó que la fuerza que tiene cada uno de los partidos y en donde continuarán manteniendo su esencia, está en las Cámaras y los Congresos.

Principalmente, resaltó que con Xóchitl Gálvez sí habrá una verdadera empatía hacia las mujeres, caso contrario a lo que se ha vivido en estos cinco años, pues recordó que López Obrador se ha ensañado con este sector de la sociedad.

Finalmente, difirió con los comentarios respecto a que fue “dedazo” la designación de Gálvez como la coordinadora del FAM, además aprovechó para destacar la inteligencia y capacidad que igualmente tiene Beatriz Paredes, asegurando que igualmente pudo haber sido quien encabezara el Frente; empero, comentó que el que Gálvez no tenga una afiliación clara con un partido es lo que ha permitido igualmente a que los ciudadanos se relacionen con ella y se convenzan de que es buena opción para liderar al país.