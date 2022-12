La FGE en espera de fecha para audiencia intermedia del exgobernador

El fiscal Roberto Fierro Duarte informó que por parte de la Fiscalía General del Estado no se ha solicitado una prórroga para desarrollar la audiencia intermedia del exgobernador César D.J., y por el contrario, están esperando que el Tribunal Superior agende la fecha.

Esto, luego de más de 6 meses de que fue vinculado a proceso por el delito de peculado y no se ha desarrollado ninguna audiencia intermedia.

Además, a mediados de noviembre la Secretaría de la Función Pública absolvió al exgobernador de un proceso administrativo que le imputaba el desvío de 6 millones de pesos en el Fideapech.

Por lo anterior, el fiscal había comentado que no hay vinculación entre los procesos administrativos y los procesos penales en contra de César Horacio y que el actual gobierno no busca la liberación del exgobernador, pues aparte de que las causas penales son distintas a los asuntos administrativos, los que prescribieron, lo hicieron en la pasada administración y no en la actual.

“Ni siquiera prescribieron en esta administración, y este gobierno no cometió el error de seguir procedimientos con una ley inexistente (Ley Estatal de Responsabilidad Administrativas de los Servidores Públicos)”, comentó en días previos.

Por su parte, el abogado defensor del exgobernador ha informado que las causas penales que se le imputaban a su defendido ya fueron desechadas debido al tratado de extradición con el cual fue traído a Chihuahua César Horacio.

En tanto, la Fiscalía ha dicho que hay otras 18 causas penales que se le pueden imputar al exgobernante y que se asesora por la Cancillería para hacerlas efectivas.