La gobernadora no se refería a mí, no tengo nada que ver : Ana Herrera

La exsecretaria estatal del Trabajo y Previsión Social, Ana Herrera, rechazó que tuviera algo que ver con la falsificación de documentos para afectar a la gobernadora María Eugenia Campos, asimismo aseguró que desconoce el motivo por el cual se le ha cuestionado sobre dicho asunto, pues en ningún momento la gobernadora hizo alusión a su persona.

Explicó que puso mucha atención a lo declarado por la mandataria estatal, en el sentido de que algunos aspirantes a notarios públicos, participaron en la falsificación de documentos para afectarla, y señaló que no existen razones para que se interprete que se refiere a la exfuncionaria estatal.

Por lo anterior, Ana Herrera expresó que no tiene nada que declarar al respecto, pues reiteró que no ha hecho nada indebido y mucho menos participar en algo de esa magnitud.

“Me llamó poderosamente la atención que lo hayan interpretado de esa manera; yo tuve mucho cuidado en ver las declaraciones y en ningún momento me señala a mí y tampoco lo pretende; no tengo nada que declarar que no veo que se impute ningún hecho, ni se podría, porque no he hecho nada fuera de ley, y tengo un profundo respeto por el licenciado Flores, por la función notarial, pero sobre todo me respeto a mí misma, y mis convicciones me impiden realizar cualquier hecho que no esté apegado a la legalidad”, subrayó la ex funcionaria estatal.

Mencionó que desconoce los acontecimientos en cuestión, y reiteró que por ningún motivo, habría participado en asuntos fuera la ley.