La justicia no es un brazo político para encarcelar a opositores: abogados organizados de Chihuahua

“Esta reforma judicial no es solución a los problemas, es la erosión de nuestras libertades, porque la justicia no puede ser un brazo político para encarcelar a sus opositores y gobernar sin contrapeso y vigilancia”, enfatizó el abogado Darío Machuca, en representación de los abogados organizados de Chihuahua.

En su intervención, el abogado Darío Machuca señaló que Chihuahua es cuna de grandes transformaciones y por ello, la transformación de cuarta no les asusta. “Es falso que con dicho instrumento se va a combatir la corrupción, en realidad concentra el poder en el ejecutivo, debilitando el Poder Judicial".

Los abogados organizados se comprometieron a sumarse a las acciones legales que asuman los trabajadores del PJF.

En su intervención, Silvia Adriana Neri, en representación del Poder Judicial de la Federación enfatizó que no están en contra de una Reforma Judicial, pero no así, debido a que sólo busca la concentración del poder.

Hoy después de 200 años que se expidió la primera Constitución se ven en la necesidad de defender los derechos y libertades de los mexicanos, pues durante este sexenio los delitos de alto impacto se incrementaron.

“Es indispensable un poder judicial autónomo que les garantice a los ciudadanos tener una justicia imparcial, con esta absurda reforma lo que buscan es revancha”, dijo que la defensa de la justicia y mecanismos de apoyo de la ciudadanía.

A la vez, mencionó que nadie quiere el poder en una sola persona, porque sólo deriva en cuestiones arbitrarias.”Lo que ellos dependen es descabezar al poder judicial, acabar con los organismos autónomos y militarizar al país. Quieren seguir tirando el presupuesto en obras faraónicas que en nada solucionan la problemática del país. Pretenden juzgadores a modo que sólo representará a quien los apadrina, llevar a la cárcel a quien se anteponga a sus intereses, que nunca declaren inconstitucional un impuesto abusivo, que permitan que expropien sus bienes. Mienten cuando dicen que el poder judicial defiende a algunos cuantos y soltar delincuentes”.

A su vez, el juez Segundo Familiar, Pablo Carmona Hernández destacó que la carrera judicial debe ser tomada en cuenta en cualquier reforma, porque las bases debe ser el conocimiento.

Jesús Emiliano García, líder de la Unión Campesina Democrática señaló que en el 2018, el 45 por ciento de los alimentos en la mesa venían del extranjero, este 2024 es el 60 por ciento, no se trata de una política alimentaria, sino es en contra del desarrollo de México.

El líder destacó que a pesar de las movilizaciones que han hecho los campesinos y los programas conquistados, se derrumbaron. al igual que las promesas para el campo, porque a la fecha, no se han reactivado.

Ahora que está la discusión de la independencia de poderes, consideran que deben unirse para defender la justicia.

El Poder Judicial Federal es el único que ha podido contener la destrucción de la patria, pero es un plan descarado, alevoso y tiránico que se traducirá en la pérdida de libertades y derechos, enfatizó el maestro José Humberto Medrano Carrasco, coordinador de Cruzada por la Familia, en representación de las organizaciones, colectivos e iglesias convocantes a la marcha contra la Reforma Judicial.

Señaló que la propuesta de Andrés Manuel López Obrador es oscura y perversa, porque tiene como finalidad acabar con el único poder que protege las garantías y derechos individuales, pero que además, es el único que ha podido contener la destrucción del país.

“Nuestro país está pasando por la peor encrucijada de su historia, y sólo falta el golpe definitivo: conseguir que los vende patrias aprueben la propuesta de reforma judicial. Senadores, en sus manos se encuentra el destino de México,no falten a su palabra, No claudiquen ante el llamado de la patria”.

Ante los reunidos se dijo que la reforma es peligrosa y dañina, en el 2018 muchos votaron por ellos porque esperaban una mejor vida, pero sólo les dieron 200 mil homicidios, más cobro de piso y más impuestos, una pandemia con miles de muertos, y la burla de una megafarmacia.

“Nos hubiera gustado un país unido y no dividido. Exigimos a los senadores que cumplan con lo que la constitución les demanda y no lo que una persona desea. No traicionen a los votantes. Si lo hacen la nación se los demandará”.