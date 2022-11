La justicia y la verdad son una deuda pendiente: Justicia para Nuestras Hijas

“Chihuahua, el estado grade también grande en impunidad, los asesinos de nuestras hijas continúan gozando de la libertad y de la vida, bajo esa mirada cómplice de un sistema de justicia callado y apático”, comentó Norma Ledezma, madre de Paloma Angélica Escobar Ledezma, adolescente desaparecida y asesinada.

Las estadísticas de violencia contra las mujeres no reflejan la dimensión del problema, las cifras no disminuyen los homicidios de mujeres van a la alza, al igual que el feminicidio es la máxima expresión, señaló la abogada y activista Norma Ledezma Ortega, directora de Justicia para Nuestras Hijas

Del 1 de enero al 14 de noviembre se han registrado 166 mujeres víctimas de homicidio doloso en 15 municipios, siendo Juárez y Chihuahua los de mayor incidencia. En Chihuahua capital hay 37 víctimas de las cuales 7 han sido clasificados como feminicidios, ello de acuerdo a la información proporcionada a respuesta de una solicitud de información al Ichitaip.

En cuanto al feminicidio se han registrado 33 víctimas, en el periodo de 1 de enero al 31 de octubre, en 10 municipios, siendo Juárez el que se encuentra a la cabeza con 14, le sigue Chihuahua con 5, Guachochi y Cuauhtémoc reportaron 3, mientras que en Batopilas y Camargo se registraron 2 víctimas, con un reporte aparecen Delicias, Guadalupe y Calvo, Hidalgo del Parral y Janos.

La activista, quien este día estará participando en la conformación de un protocolo de atención a feminicidios, a partir de su experiencia, señaló que deshonrosamente Chihuahua sigue ocupando los primeros lugares en las diversas violencias, entre las que destacan violencia sexual y violencia familiar.

“Sobre las estadísticas oficiales se habla que es el 10 por ciento de la realidad, dado que se dan conforme a las denuncias de las víctimas y solo el 10 por ciento de las personas afectadas denuncia, excepto los feminicidios que se sigue de oficio”.

La abogada explicó que llevar ante un tribunal el caso de una mujer víctima de feminicidio requiere de personal capacitado, ya que lamentablemente no todo el personal que atiende los homicidios dolosos de mujeres cuenta con capacitación y expertis para sustentar una acusación con clasificación jurídica de feminicidio.

A ello se suma que la Fiscalía de Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM) solo se encuentra en 9 de los 67 municipios de Chihuahua y que los tribunales no están preparados para el feminicidio, pues los criterios que usa no tienen esa perspectiva, al grado que uno de los casos que acompaña Justicia para Nuestras Hijas se clasificó como feminicidio, pero el juez determinó reclasificarlo a homicidio doloso de mujer.

Norma Ledezma, madre de Paloma Angélica Escobar Ledezma, adolescente desaparecida y asesinada / Foto: Cortesía | Justicia para Nuestras Hijas

UNA DEUDA PENDIENTE

Paloma trabajaba en una maquiladora en las mañanas y en la tarde estudiaba. El sábado, 2 de marzo de 2002, cuando ella tenía 16 años de edad, salió a las tres y cuarto de la tarde hacia su escuela en la ciudad de Chihuahua donde asistía a clases de computación. A pesar de que debía volver a casa a las ocho de la noche, Paloma nunca regresó. El 20 de marzo de 2002, encontraron su cuerpo sin vida.

Norma afirma que desde hace 30 años, Chihuahua tiene una deuda con las madres y familias de las víctimas de feminicidio, durante estos 30 años han pasado varios gobiernos y no han podido saldarla, ni siquiera han iniciado procesos para hacerlo y no hay una atención integral a todas las familias, víctimas indirectas del feminicidio.

Norma ya tiene 20 años en este proceso de lucha para que todas las Palomas regresen a sus nidos, “He podido ver que ha habido esfuerzos para la atención de la violencia como es la creación de la FEM, sin embargo es para la atención cuando ya están las violencia, ya sea sexual, familiar, de género o violencia femnicida, pero solo en 9 municipios”.

En cuestión de prevención hace falta mucho, el Estado sale debiendo, al igual que en justicia y reparación. La deuda sigue.

Señaló que la Alerta de Violencia de Género no ha tenido los efectos esperados, pues solo se ha limitado a dar estadísticas, cuando obliga a los gobiernos municipal, estatal y federal.

“La actual política federal es de apatía e indiferencia, el gobierno federal ha denostado las violencias contras las mujeres, van a pasar otros años y el gobierno federal no moverá un dedo para apoyar la alerta de género”, consideró la directora de JPNH.

En Chihuahua se desapareció la oficina de representación de la Conavim que tenía oficinas en Juárez. “El resultado de la AVG desde la sociedad civil y como víctimas no hemos visto para palomita a favor de la atención en las áreas de prevención”.

La activista, quien brinda acompañamiento a las familias de mujeres desaparecidas y asesinadas, señaló que en estos años ha visto que las madres van perdiendo la salud, incluso ella.

“La esperanza de encontrar justicia yo no la tengo como una prioridad, la justicia a mí no me tocó saborearla, sin embargo he luchado desde Justicia para Nuestras Hijas para prevenir, pero definitivamente es un nadar contra la corriente, es decepcionante, estresante y desgastante, pero el ánimo y la entereza como madre aquí me tiene, sigo, sigo al pie del cañón”.