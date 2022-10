La organización Sí por México llevó a cabo su primer encuentro

La organización, Si por México Capítulo Chihuahua, llevó a cabo el primer Encuentro Generación Sí, un espacio en el que asistieron líderes juveniles, estudiantes y catedráticos de la Universidad Regional del Norte.

La actividad contó con tres panelistas y una moderadora, quienes integran distintos espacios de activismo juvenil a nivel local y nacional, abanderados por el presidente nacional de Si por México, Claudio X. González quien arribó al lugar para oficializar el arranque de dichos encuentros.

Durante más de una hora los panelistas hablaron de frente a cerca de 200 asistentes en temas de gran relevancia para su edad como es participación ciudadana, emprendimiento, el camino de un buen líder y reflexiones sobre el México ganador que se anhela en los próximos años.

Estefany Viramontes, coordinadora del encuentro, incentivó a los jóvenes a ponerse la camiseta de la Generación Sí donde se impulsan los valores cívicos para lograr un mejor Chihuahua y un mejor país fuera de la esfera política, dándole prioridad a ideas frescas para mejorar el rumbo.

Mientras que Alonso Sepulveda, asistente al encuentro y estudiante de la URN, dijo que ve a favor se realicen estos eventos donde se presenten temas interesantes que preocupan a muchos, pues dijó, “debemos reflexionar con pinzas la realidad del país y a donde nos dirigimos, ya que en veces la situación en muchos temas se torna complicada y queremos que nos escuchen, tal vez tenemos la solución”.

Karla Rincón, otra joven que asistió al panel, refirió que le gustó la dinámica del encuentro y que a su ver, la importancia de este evento va más allá de discutir temas importantes, “si no también viene a marcar el despertar de una nueva generación donde nos invitan a sumarnos y demostrar que estamos dispuestos a tener nuestras propias oportunidades y crear un mejor futuro”.

Durante la charla de los temistas, Paola Rodríguez, líder de Capítulos Universitarios Coparmex, Luis Esparza, ex presidente de la sociedad de alumnos URN y Guillermo Ruíz, coordinador nacional de jóvenes Sí Por México, ahondaron en puntos claves para activar la agenda Generación Sí hacia el 2024.

Luis Esparza señaló que los jóvenes tienen más herramientas en estos tiempos para demostrar su potencial y llevar su talento a otro nivel, pero se percibe un letargo generacional que como un virus, se contagia e inhibe a la genuina participación.

“Una de las peores cuestiones del joven actual es preguntarse ¿y para qué?, si no me van a escuchar, si no seré tomado en cuenta y debemos cambiar inmediatamente ese chip para buscar los distintos mecanismos de participación, ya sea en mi escuela, mi trabajo o en el gobierno, pues sí existen oportunidades pero la falta de actitud nos hace conformistas”, dijo.

A su vez, Guillermo Ruíz destacó que a nivel nacional, Chihuahua siempre es un referente de las buenas causas, y con este tipo de plataformas para intercambiar ideas, en Chihuahua se debe gestar la nueva Generación Sí que sea más propositiva y menos reactiva “para alzar la voz ante las injusticias que desde el centro del país nos están afectando a todos”, exclamó.

Por su parte Paola Rodríguez, celebró ver a tantos jóvenes en el recinto y afirmó que precisamente, cuando se logran estas actividades la respuesta es positiva, pues los jóvenes siempre responden al llamado porque están ávidos de comunicarse y colocar en la balanza los distintos enfoques para aprender y mejorar.

“Existen muchas actividades donde los jóvenes estamos siendo tomados en cuenta; cada vez somos más la prioridad de la agenda gubernamental, iniciativas privadas y consejos internacionales para escucharnos y tomarnos en cuenta en decisiones de gran calado, por eso la importancia de estar bien preparados e informados sobre la ruta que vamos trazando”, explicó.

En el auditorio de la URN también hizo presencia el presidente de Sí por México, Claudio X. González quien después de felicitar a todos los asistentes por decirle Sí a México con este encuentro, aprovechó para presentar la plataforma Unid@s donde se creó un espacio para que los jóvenes escriban sus iniciativas para construir una gran propuesta ciudadana.

“Con este QR que nos lleva al sitio web de unidos, vamos a recopilar todas sus ideas y exponerlas con un documento en forma a las autoridades hacía el 2024, y de una vez por todas hagamos valer su voz joven, para no dejarle todo a los políticos de siempre, por el contrario admiren la fuerza de la unidad juvenil”, afirmó.

El evento contó con la presencia de Daniel García Coello, rector de la Universidad Regional Del Norte; Carlos Reyes López, presidente de Sí por México Capítulo Chihuahua; Ariadna Gandara Valenzuela, coordinadora de jóvenes Sí por México Capítulo Chihuahua, quienes se dieron cita al evento que promete otros doce encuentros similares que se realizarán en distintos espacios educativos de Chihuahua.