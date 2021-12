La pequeña Natalia Flores camina gracias a terapia en Crit Chihuahua

La niña Natalia de dos años de edad es una de las campeonas Teletón, al lograr caminar por sí misma gracias a las terapias que recibe en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, después de haber nacido prematuramente, y que su madre recibiera el pronóstico que nisiquiera sería capaz de incorporarse para permanecer sentada

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Además, su hermano Diego Alberto, de 11 años, quien ha sido diagnosticado con artritis reumatoide infantil, también es beneficiario del Crit Chihuahua, al recibir terapias de movilidad, para mejorar su calidad de vida.

Natalia Guadalupe Flores Enríquez, de dos años de edad, tuvo un nacimiento prematuro con apenas 28 semanas de gestación, lo que implicó que le dieran un diagnóstico poco favorecedor a su mamá Nayeli, una joven de 28 años de edad.

“Me dijeron que de inmediato le buscara un centro de rehabilitación, porque ella no podría caminar, ni siquiera sentarse, por ella sola. Estuvo dos meses en terapia intensiva, y la metí al Crit desde los cuatro meses. Metí papelería y me hablaron casi de inmediato. Le ha servido mucho, primero recibió terapia por retraso sicomotriz, y ahorita va muy bien. Luego le dieron terapia de estimulación, y ahorita ya está muy bien de todo”, comentó Nayeli, mientras la pequeña Natalia corría feliz, en el vestíbulo del Crit, acompañada de su hermano.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Actualmente, recibe terapia de lenguaje, porque es una capacidad que aún no ha desarrollado, sin embargo, después de ver los avances que ha mostrado en el tema motriz, se prevé que logre vencer también esa condición.

“Sí me duelen los huesitos, sobre todo las muñecas, los codos, talones y rodillas. En la terapia que me dan es de movilidad, me dan terapia física, y también me dan medicamento. Los dedos también ya se me están curveando, ya no puedo estirarlos”, compartió Diego sobre sus terapias que recibe cada jueves.

“Muchas veces hay personas que no creen. Ahora me fui a Sendero con la caja Teletón, y no me creían que sí ayudan en el Teletón. Yo me sentí triste, pero también sé que hay gente buena que ayuda y gracias a eso, mis hijos pueden recibir terapias de calidad, que nos han cambiado la vida (sobre todo a Naty), y por un pago de únicamente un peso por sesión, cuando hay médicos que cobran hasta miles pesos por consulta. Estoy muy agradecida”, finalizó Nayeli Enríquez.

Para finalizar, invitó a las personas que tengan recursos para donar, que depositen a la causa del Teletón 2021, cuyo evento en Chihuahua se realiza en las instalaciones de Avenida Juan Pablo II y Pacheco, hasta las 18:00 horas.