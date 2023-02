“La pérdida de la libertad y que el voto no valga, están en riesgo”: Romero Hicks

“La pérdida de la libertad, que el voto no se cuente y no valga, el que permitamos la destrucción de las instituciones, el que no podamos generar las mejores condiciones para bien ser, bien estar, y la prosperidad de la población, son los retos que tenemos y cuenta con diferentes nombres y circunstancias”, expuso Juan Carlos Romero Hicks, actual diputado federal, y posible candidato a la presidencia, en torno a los riesgos para la democracia.

Refirió que precisamente la incertidumbre que existe en cuestiones de democracia afecta en cuanto a nuevas inversiones. En este sentido explicó para ello se requieren 10 ingredientes: Estado de Derecho, sistema de educación, sistema de ciencia e innovación, construir un gran tema de salud, infraestructura, energía, agua, estímulos a la inversión, apoyo a las cadenas productivas, y tener un buen régimen laboral.

Fue claro al señalar que esto es lo primero que observan los inversionistas y, desde su experiencia en atracción de inversiones mientras gobernaba Guanajuato, estos fueron los elementos básicos.

“Necesitamos que tanto las gubernaturas como la Presidencia de la Republica tengan una visión compartida y trabajen en equipo. No podemos tener el país de un solo hombre, una empresa como Tesla no puede estar dependiendo de si una persona quiere o no, es la voluntad de la empresa y de las autoridades”, expuso.

Hoy –dijo-, lo que se debe hacer es buscar la reconciliación, y que los compromisos deben ser con toda la población atendiendo todas las causas; al tiempo que añadió que México tiene cuatro grandes canceres: el primero es la pérdida de valores e instituciones; la pobreza, la desigualdad y una economía que no distribuye el ingreso; el tercero, es la violencia y la inseguridad; y el cuarto es la corrupción acompañada de la impunidad.

“Se necesita un presidente para todas y todos los mexicanos, que entienda al obrero, al campesino, al agricultura, a la ama de casa, al empresario, al artista, al académico, absolutamente a todos”, expuso.

Asimismo, declaró que México necesita un presidente con autoridad política, social y ética. “No es país de un solo hombre, no un mesías, ese México ya no puede ni debe existir, ni lo debemos de permitir, y bienvenida la competencia”, indicó.

A su consideración, quien gobierne este país debe contar con cuatro atributos: honestidad, haber capacidad ejecutiva, capacidad política y la capacidad de trabajar con la ciudadanía.

El ex gobernador de Guanajuato se encuentra en Chihuahua para participar dentro “Diálogos por la Democracia” organizado por Coparmex, donde hablará acerca de los riegos de la democracia mexicana.

En torno a los logros como gobernador, Romero Hicks resaltó que dejó un estado sin inseguridad, sin corrupción, sin deuda, con las mejores finanzas acreditadas, el mejor sistema de salud pública nacional; sin una auditoria pendiente, e hicieron el mejor sistema de Pensiones del país con la mejor infraestructura del momento, y la mejor atracción de inversiones de ese momento, y sobre todo con una convicción de que la participación ciudanía es la más importante.

“Hoy los retos son ciudadanía, Estado de Derecho y contrapeso. Del pasado no podemos vivir más que una referencia, y el problema que tenemos con el presidente es que no entiende que el pasado es un lugar de referencia, no de residencia”, declaró.

Por lo anterior, destacó que un gobierno debe ser daltónico, porque si no sesga su quehacer, y esta parte es muy necesaria para la madures de todos los actores, porque si no tenemos dificultades.