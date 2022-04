“La Reforma Eléctrica no es necesaria”: vicepresidente de Index Chihuahua  

Luis Carlos Ramírez, vicepresidente de Index Chihuahua, expresó que la Reforma Eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador no es necesaria per se; sino que se tienen que corregir las denuncias que hacen públicamente, y en caso de que hubiera corrupción, sanar el sistema, antes de reformar a la industria eléctrica en la magnitud que se propuso por el ejecutivo federal.

“Se tienen que corregir las denuncias, pero todavía no muestran nada el gobierno de que hay corrupción y contratos mal hechos. Si existen, vamos a corregir esos contratos, vamos a hacerlos correctos y hacer que funcione; sin necesidad de una reforma al nivel al que lo están planteando”, aseveró.

Abundó diciendo que sí se deben corregir los errores de los contratos, pero no cambiar toda la historia, “porque tenemos que tener competencia para que los precios se vuelvan competitivos. Me preocupa que vaya a suceder, y con tanta presencia de Estados Unidos en México, después se vaya a volver una presión política muy seria que nos vaya a afectar en el Tratado de Libre TMEC, que finalmente, es el sustento de derramas económicas al país. Sería como matar a la gallina de los huevos de oro”, dijo.

Propuso que en lugar de la aplicación de la Reforma Eléctrica, se tendría que estar buscando por el contrario cómo hacer esa integración de la industria extranjera, hacer los offsets con las empresas grandes, y con eso, hacer la transferencia real de tecnología.

"Con ello, generemos la industria nacional a partir de, pero no queriendo matar esta, porque queremos promoverla. No es manera de hacer transición, la transformación es una cuestión paulatina, progresiva. Hay muchas cosas que se tienen que hacer de tajo, pero en una economía de este tamaño, una población de más de 130 millones, no puede estar a esa merced", acotó.

Mencionó que en el tema de la electro movilidad todavía tiene muchos huecos, entre ellos, la reutilización de las baterías, y la disposición de ellas. Y al mismo tiempo se están generando otras alternativas como el hidrogeno líquido para hacerse combustible.

“El hidrógeno puede ser una opción viable, que nos ayude a evitar que no tengamos el ciclo de vida completo del litio, que tiene que ver desde su extracción hasta su última disposición, porque a veces creemos que quemarlo es lo último, pero todavía hay emisiones. Entonces, sería hasta la última disposición, para asegurarnos de que no vamos a estarnos dando un balazo en el pie”, señaló.

En ese sentido, instó a que el país, entre en una competitividad más seria, para evitar la pérdida de atracción, y favorecer al desarrollo de inversión pública para que haya crecimiento en México.