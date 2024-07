La UACh no avala ni da cursos de cirugía plástica: Luis Rivera Campos

El rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), Luis Alfonso Rivera Campos informó que la Universidad no ha avalado ni da los cursos de cirujano plástico, como el que tomó el médico general que intervino de una cirugía plástica a una mujer en la clínica Colón, la cual murió a finales de junio.

“Sé que es un curso que carece de validez porque no tiene la práctica que tiene o que debe de tener como si se tuviera en otros lugares, por la cantidad que va al hospital central y pudiera solicitar este servicio y por eso es uno de los argumentos que ellos se manejan, que no tienen la cantidad de práctica o gente pudiera hacer eso, para esto se tuviera que ir a una sede que lo tuviera”, expresó el rector mediante entrevista telefónica.

Comentó que al darse a conocer la información del médico que intervino a la mujer, retomó las reuniones con el grupo de médicos cirujanos, las cuales se llevaban a cabo desde el inicio de la administración que él encabeza.

“El tema que expone el grupo de los cirujanos médicos es que existe un curso en el Hospital Central que ese curso suple todo un proceso de una subespecialidad que ellos tienen y que quien toma ese curso corto a fin de cuentas, tiene la misma oportunidad de ejercer la cirugía plástica que ellos, con menor preparación”, dijo.

Rivera Campos resaltó que dicho curso no lo da la Universidad, no lo imparte la Universidad, y que tampoco lo avala la UACh. “No lo imparte la universidad, lo cierto es que en nuestra administración no hemos dado el aval para ninguna generación de este curso y buscamos que se reglamente y que se cumpla con los requisitos”, dijo.

El rector comentó que por parte de la Universidad, no cuentan con las condiciones para ofrecer dicho curso, mucho menos la especialidad, aclarando que el último aval fue con el rector Villalobos.

“Me voy a juntar con ellos el sábado, pero más que dar un aval, está en el ejercer la profesión de cirujano plástico, más que se dé un aval o no por la universidad, nosotros vamos a seguir con esa postura de no otorgar ese aval, pero es gente que ya fue otorgada el aval desde hace tiempo”, dijo.

Destacó que es un curso breve que dura poco más de un año, el cual, a comparación de una subespecialidad o especialidad, esta dura de cuatro a cinco años, razón por la cual la UACh no tiene las condiciones y en caso de que estén interesados, deben de salir del estado para tomarla.