La visión está en el futuro: Marco Bonilla rinde protesta como alcalde para el periodo 2024-2027

Ante cientos de personas, y con la presencia de la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, este martes Marco Antonio Bonilla Mendoza rindió su protesta de ley como presidente municipal de Chihuahua para la administración 2024 – 2027, la cual se convierte en su segundo mandato al frente de la capital de esta entidad.

María Guadalupe Aragón Castillo (MC); Rosario Guadalupe Ávila García (PVEM); Joni Jacinta Barajas González (PAN); María Guadalupe Borruel Vaquera (PAN); Rosa Carmona Carmona (PRI); Issac Díaz Gurrola (PAN); Adán Isaías Galicia Chaparro (PAN); Bernardina García Murillo (PRD); Hugo Eduardo González Muñiz (MORENA); Ernesto Ibarra Sarmiento (PAN); Omar Enríquez Márquez Estrada (PRD); Félix Arturo Martínez Adriano (PAN); Rosa Isela Martínez Díaz (PAN); Myrna Monge Meléndez (PAN); José Alfredo Navarrete Paz (PAN); Ana Lilia Orozco Ortiz (PRI); Miguel Alonso Riggs Baeza (MORENA); María Elena Rojo Almaraz (MORENA); Blanca Patricia Ulate Bernal (PAN); y Luis Abraham Villegas Escandón (PAN) son los regidores que conforman este Ayuntamiento.

En el uso de la voz, el edil reelecto se comprometió a darle continuidad que se viene dando desde hace algunos años, por lo que no solo será un referente en el país, sino en América Latina brindando un rostro humano y solidario y sin dar por sentado todas las condiciones que ya se tienen actualmente.

Agradeció que en las pasadas elecciones la ciudadanía le haya reiterado la confianza hacia su trabajo precisando que espera proyectar esa labor no solo en los próximos tres años, sino en los “más que tengo por delante” a fin de seguir evitando el dolor que es evitable y lograr ser la ciudad más competitiva.

“La visión no está en los hemisferios del pasado, sino en el futuro, determinar la clase de ciudad que queremos no para los tres años próximos, sino para las próximas tres décadas”, por lo que adelantó una serie de obras que se tienen proyectados como la construcción de la comandancia al suroriente, de la universidad para las mujeres, así como de mayor presupuesto para el deporte a fin de remodelar el gimnasio Tricentenario y conformar nuevos espacios para la práctica de actividades físicas, entre otras.

La mandataria estatal, en su mensaje emitido, hizo hincapié que, “ante los retos, Chihuahua es una promesa de libertad, de democracia, de estado de derecho…conocemos la importancia de los valores que sustentan nuestras instituciones y los vamos a seguir defendiendo”, al tiempo en el que refirió que tanto el Estado como la ciudad “es uno de los pilares que sostienen la pluralidad y la democracia en México”.

En ese tenor, señaló que Chihuahua es una tierra prometida para toda aquella que aspire a ser mejor y hacer el bien; “es una promesa de inclusión, sincretismo y unidad, aquí cabemos todos, todo aquel que desee una vida honrada”.

Pese a reconocer que los avances en la capital han sido “gigantescos”, precisó que “cuando los resultados son visibles, la esperanza crece” y más contando con gobiernos humanistas como el encabezado por Bonilla Mendoza. Sin embargo, llamó a no confiarse ni perder el tiempo, pues “ya no hay margen de error”, por lo que le pidió al edil a que defienda con valentía la ciudad, subrayando que las reglas del juego deben de ser la valentía y la lealtad al pueblo. “No temas a la calumnia ni al gas lacrimógeno; yo he padecido ambas, pero el amor por Chihuahua lo vale”.